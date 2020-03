16:30 Uhr

Woody Allens Memoiren veröffentlichen? Ja!

Nach Protesten wegen Missbrauchsvorwürfen hat der US-Verlag die Autobiografie aus dem Programm gekippt. Zu Unrecht, findet unsere Autorin Lea Thies.

Von Lea Thies

Sexueller Missbrauch ist kein Kavaliersdelikt. Es ist eine Straftat. Ob jemand eine solche Straftat begangen hat, darüber zu urteilen ist allein Aufgabe von Gerichten – und nicht des Volkes, auch nicht aufgebrachter Autoren oder Familienangehöriger. Solange eine Richterin oder ein Richter kein Urteil gefällt hat, gilt in den USA wie auch in Deutschland die Unschuldsvermutung. Das ist ein wichtiger rechtlicher Grundsatz, durch den Menschen nicht vorschnell verurteilt oder an den Pranger gestellt werden sollen. Es ist erstaunlich, dass dieser Grundsatz für Woody Allen anscheinend nicht gilt. Und es ist beängstigend zu sehen, wie im Internet aus Meinungen Tatsachen werden und Verurteilungen in 280 Zeichen Länge getwittert werden.

Fall Woody Allen: Hoffentlich bleibt Rowohlt standhaft

Ich erlaube mir kein Urteil über den Fall, und es tut hier, ganz nebenbei, auch nichts zur Sache, ob ich Allen oder seiner Adoptivtochter Dylan glaube. Aber ich habe eine Meinung zum Rückzieher des Hachette-Verlages: Es ist falsch, Allens Autobiografie nun doch nicht zu veröffentlichen. Im Gegensatz zu anderen Verlagen hatte Hachette keine Bedenken gehabt, das Buchprojekt mit Allen anzugehen. Dabei muss den Verlagsexperten bei all den Dollarzeichen in den Augen doch bei Vertragsabschluss schon klar gewesen sein, dass durch die Veröffentlichung der Memoiren die fast 30 Jahre alten Missbrauchsvorwürfe wieder hochkochen werden, erst recht in Zeiten von Social Media. Dass der Verlag nun angesichts der Proteste einknickt, ist so unsouverän wie unprofessionell. Hoffentlich bleibt Rowohlt in Deutschland standhaft.

Die Verlage und die Lage im Memoiren-Streit 1 / 4 Zurück Vorwärts Der Verlag Hachette, bei dem Woody Allens Autobiografie in den USA erscheinen sollte, hat das Buch nach scharfen Protesten von Mitarbeitern und aus der Familie Allens am vergangenen Wochenende aus dem Programm genommen.

Zentral beteiligt waren Allens Sohn Ronan Farrow, durch seine Aufdeckungen zum Fall Weinstein führender Autor der #MeToo-Debatte und unter dem Hachette-Dach verlegt, und Allens Stieftochter Dylan Farrow, die den Filmemacher seit Jahren des sexuellen Missbrauchs bezichtigt.

Beim Rowohlt-Verlag sollte Allens Buch zunächst unverändert in deutscher Übersetzung am 7. April erscheinen – unter dem Titel „Ganz nebenbei.“. Unklar, ob das noch zu halten sei, so der Verlag, weil der amerikanische Verlag die Rechte ja an den Autor zurückgegeben habe.

Derzeit würde in ganz Europa die Rechtelage geklärt, hieß es weiter. 15 Rowohlt- Autoren haben bei ihrem Verlag gegen die geplante Veröffentlichung protestiert.

Es ist bizarr: In Zeiten, in denen Hinz und Kunz sich online äußern, setzen sich Autoren und Verlagsleute dafür ein, dass ein (nicht verurteilter) Autor mundtot gemacht wird. Das ist umso erstaunlicher, als dass sie als Profiteure der Meinungsfreiheit tausenden anderen nicht die Freiheit ermöglichen wollen, sich eine eigene Meinung zu bilden und gar der Protestmöglichkeit berauben, das Buch ganz einfach nicht zu kaufen.

