Woody Allens Memoiren veröffentlichen? Nein!

Nach Protesten wegen Missbrauchsvorwürfen hat der US-Verlag die Autobiografie aus dem Programm gekippt. Zurecht, findet unsere Maria Heinrich.

Von Maria Heinrich

Dass Woody Allen als Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor bemerkenswerte Filmwerke geschaffen hat, ist unumstritten. Er als Privatperson ist dagegen weit weniger unangreifbar: Seit Jahrzehnten wird ihm sexueller Missbrauch an seiner Stieftochter vorgeworfen. In den vergangenen Jahren haben diese Anschuldigungen innerhalb der #MeToo-Debatte zusätzliche Aufmerksamkeit bekommen. Die Entscheidung des amerikanischen Hachette-Verlages, die Veröffentlichung von Woody Allens Autobiografie zu stoppen, ist daher richtig. Und ein wichtiges Signal: Der Verlag stellt sich auf die Seite aller Opfer, die in der Öffentlichkeit meist keine Stimme haben und kaum gehört werden – und nicht auf die Seite eines einflussreichen Filmregisseurs, dem es nicht an Möglichkeiten mangelt, sich der Gesellschaft mitzuteilen.

Fall Woody Allen: Rowohlt sollte das Buch ebenfalls zurückziehen

Dieser Entscheidung sollte sich auch der deutsche Rowohlt-Verlag anschließen – wie es eine Gruppe Autoren in einem offenen Brief fordert – und die Veröffentlichung stoppen. Die Schriftsteller haben recht, wenn sie das Vorgehen des Verlages als Mangel an Interesse für die Belange der Opfer sexueller Übergriffe bezeichnen. Eine Veröffentlichung muss sich für viele, die in ihrem Leben schon einmal unangemessen angemacht, belästigt, bedrängt oder sogar missbraucht worden sind, anfühlen wie: Nach den #MeToo-Diskussionen der vergangenen Jahre ist es jetzt an der Zeit, das Thema sozusagen abzuhaken und alte Stars wieder zu feiern.

Die Verlage und die Lage im Streit 1 / 4 Zurück Vorwärts Der Verlag Hachette, bei dem Woody Allens Autobiografie in den USA erscheinen sollte, hat das Buch nach scharfen Protesten von Mitarbeitern und aus der Familie Allens am vergangenen Wochenende aus dem Programm genommen.

Zentral beteiligt waren Allens Sohn Ronan Farrow, durch seine Aufdeckungen zum Fall Weinstein führender Autor der #MeToo-Debatte und unter dem Hachette-Dach verlegt, und Allens Stieftochter Dylan Farrow, die den Filmemacher seit Jahren des sexuellen Missbrauchs bezichtigt.

Beim Rowohlt-Verlag sollte Allens Buch zunächst unverändert in deutscher Übersetzung am 7. April erscheinen – unter dem Titel „Ganz nebenbei.“. Unklar, ob das noch zu halten sei, so der Verlag, weil der amerikanische Verlag die Rechte ja an den Autor zurückgegeben habe.

Derzeit würde in ganz Europa die Rechtelage geklärt, hieß es weiter. 15 Rowohlt- Autoren haben bei ihrem Verlag gegen die geplante Veröffentlichung protestiert.

Der deutsche Rowohlt-Verlag sollte darauf verzichten, einer umstrittenen Person wie Woody Allen eine zusätzliche Plattform in der Öffentlichkeit zu bieten – zumal es nicht mal das erste Buch des Amerikaners ist. Allen braucht nicht noch eine Bühne, auf der er subjektiv über sein Leben und sein Arbeiten berichten kann – wenn zeitgleich die Vorwürfe im Raum stehen, sich an der eigenen Stieftochter vergangen zu haben.

