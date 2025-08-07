Diese Ausstellung zeigt das schönste Stundenbuch des Mittelalters

Der Herzog war verrückt nach schönen Dingen. Und wenn man den Chronisten glaubt, hatte das auch mit dem eigenen Aussehen zu tun. Auf die Stupsnase wird gerne angespielt, die einem Mops nicht unähnlich sei, und auf den Quadratschädel. Doch Jean de Berry kam gar nicht erst auf die Idee, sich aufhübschen zu lassen. Weder für sein prachtvolles Grabmal noch im berühmtesten Buch des Mittelalters: den nach ihm benannten „Très Riches Heures“, dem „sehr reichen Stundenbuch“.

Von der „Mona Lisa unter den Handschriften“ ist auf Schloss Chantilly die Rede. Dort sind die zentralen Monatsdarstellungen dieses Stundenbuchs in einer spektakulären Sonderschau zu sehen. Der Vergleich ist ein bisschen schräg, aber legitim, um den Hype um dieses Manuskript zu erklären. Und wenn man nun die naheliegende Frage stellt, weshalb so ein Meisterwerk 40 Kilometer nördlich von Paris und nicht im Louvre gezeigt wird, ist die Antwort simpel: Es darf Chantilly nicht verlassen. So hat es der Herzog von Aumale, Sohn des letzten französischen Königs, bestimmt, der das Buch nach einer langen Odyssee wieder in seine Heimat zurückführen konnte.

Eine idealisierte Wirklichkeit macht den Zauber dieser Blätter aus

Nun pilgert man also in ein 10.000-Einwohner-Städtchen, das von einem Schloss, Pferden und ziemlich viel Wald dominiert wird – und das ist nicht verkehrt. Denn man nähert sich einer Welt, die einem im Stundenbuch wieder begegnet. Mit Abstrichen natürlich. Aber dieses Abbilden einer wie auch immer idealisierten Wirklichkeit macht den Zauber gerade der Kalenderblätter aus. Die Künstlerbrüder Limburg sind tief in den Kosmos des Herzogs und in den Alltag seiner Untertanen eingetaucht.

Man bräuchte eigentlich eine Lupe, um all die Finessen zu sehen. Ob auf dem Oktoberblatt eine Vogelscheuche wie ein Krieger mit Pfeil und Bogen ausstaffiert ist oder ein Galan seiner Angebeteten im April ein Ringlein an den Finger steckt. Ob im August Übermütige hinter einer mondänen Jagdgesellschaft ungezwungen nackt im Fluss baden oder der Herzog beim Neujahrsempfang als einziger tafelt. Über 70 war Jean de Berry, als er nach mehreren auch nicht gerade karg ausgeschmückten Gebets- oder Stundenbüchern die „Très Riches Heures“ in Auftrag gab. Jugend vergeht, was am Ende bleibt, ist die Kunst. Der Herzog wusste schon, wie man nach der Ewigkeit greift und die eigene Persönlichkeit dabei noch geschickt unterbringt.

Der Duc de Berry war ein überaus frommer Mann

Obwohl er selbst nie die Krone trug, war er Sohn, Bruder und Onkel französischer Könige. Der Duc überließ das Kriegführen seinem Bruder Philipp dem Kühnen, während sich im Hause Berry die Kunstkammern füllten. Und als überaus frommer Mann hat Jean auch in Stundenbücher investiert. Durch die Mischung aus Gebeten, Ausschnitten aus Evangelien, Andachtstexten und einem Kalender mit Feiertagen, Heiligenfesten und Monatsdarstellungen lassen sich Christliches und Profanes nonchalant verbinden. Diese Begleiter durch den Alltag bieten außerdem Gelegenheit für die vielfältigsten Miniaturen. Die „Très Riches Heures“ machen da keine Ausnahme, aber in ihrer Ausstattung und Qualität sind sie freilich ein Solitär.

Über das Limburg-Trio ist wenig bekannt. Dass die um 1385 in eine Maler- und Bildschnitzerfamilie geborenen Brüder Paul, Johan und Herman virtuos unterwegs waren, sieht man. Doch wie schafften es drei blutjungen Burschen aus Flandern in so kurzer Zeit in die internationale Spitzenliga? Ihr Onkel Johan Maelwael hatte die Brüder zur Ausbildung nach Paris vermittelt und bald in den höchsten Kreisen empfohlen. 1404 wurden sie von Jean de Berry engagiert – ein Glücksfall. Denn die Limburgs hatten Zugang zu dessen Sammlungen und konnten die aktuelle Kunst studieren. Anders ist es nicht zu erklären, dass hier das Perspektivische so gekonnt gelöst wird, sich Räume öffnen, dabei alles formal und farblich bravourös komponiert ist und einem das auch noch natürlich und realistisch vorkommt. Gerade durch das Personal meinen wir, direkt ins Mittelalter zu blicken.

Schloss Vincennes erhebt sich wie ein mittelalterliches Manhattan

Das Arbeiten bis ins kleinste Detail ist eine flämisch-niederländische Spezialität. Doch bei den Proportionen wird die Beschäftigung mit den Italienern offenkundig. Die eleganten Damen verweisen wiederum auf die schönen Madonnen der internationalen Gotik. Das ist durch Leihgaben aus der National Gallery in Washington, aus dem Louvre und vielen weiteren Häusern nachzuvollziehen. Der Herzog hatte ohnehin klare Vorstellungen. Die mit seiner Vita verbunden Schlösser zieren sämtliche Monatsblätter. Auf Vincennes etwa, das sich mit seinen Türmen wie ein mittelalterliches Manhattan erhebt, wurde er geboren.

Doch 1416, als alles fabelhaft im Gange war, hat vermutlich die Pest den Auftraggeber und seine drei Künstler dahingerafft. Bis das Projekt zu einem Ende kam, sind mehr als 70 Jahre verstrichen, und dann ging die Prachthandschrift durch halb Europa. 1855 ist sie in Genua aufgetaucht, wo der Duc d‘Aumale sie erwerben konnte. Seither bilden die „Très Riches Heures“ den Höhepunkt seiner hochkarätigen Kunstsammlungen auf Schloss Chantilly.

Obwohl das Stundenbuch in den letzten hundert Jahren nur zweimal öffentlich gezeigt wurde, gingen die Bilder durch Postkarten und Kataloge um die Welt, ja sogar ins Kino. Walt Disney, der 1935 Chantilly besucht hatte, sah in den Schlössern die ideale Vorlage für seinen „Dornröschen“-Film. Und nun zieht die aktuelle Superschau ihre Kreise. Denn für die Restaurierung wurde das seit dem späten 15. Jahrhundert gebundene Manuskript erstmals auseinandergenommen. Jedes Kalenderblatt kann separat in Klimavitrinen studiert werden, bis nach dem 4. Oktober alles zurück in den Einband wandert. So wird man die „Très Riches Heures“ bestimmt nicht mehr zu Gesicht bekommen.

„Les Très Riches Heures du Duc de Berry“: Bis 4. Oktober auf Schloss Chantilly bei Paris (www.chateaudechantilly.fr). Der deutsche Katalog erscheint im Belser Verlag (384 Seiten, 69 Euro).