Gerüchte um AC/DC-Tour 2024: Was ist bisher bekannt?

Stimmen die Gerüchte, kommt AC/DC in diesem Jahr für elf Konzerte nach Deutschland. Bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Die Gerüchteküche rund um eine Tour von AC/DC brodelt. Offiziell hat die australische Band noch nicht einmal angekündigt, dass es 2024 überhaupt Konzerte geben wird. Erst sollen die Termine der Konzerte geleakt worden sein, jetzt steht im Raum, dass die Band in diesem Jahr mit einem neuen Bassisten auftreten wird.

AC/DC-Tour 2024: Das sollen die Termine sein

Im Internet kursierten kürzlich die vermeintlichen Termine einer AC/DC-Tour. Wie unter anderem oe24.at und die Westfälischen Nachrichten berichteten, veröffentlichte Marco Meierhöfer, Administrator des deutschen AC/DC-Forums, einen Post mit den Daten auf einem YouTube-Fankanal. Inzwischen wurde dieser aber wieder gelöscht. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Würden die Termine stimmen, treten die australischen Hardrock-Legenden elfmal in Deutschland auf, zweimal in Österreich und einmal in der Slowakei. Das sind die angeblichen Tourdaten im Überblick:

17. Mai 2024: Gelsenkirchen ( Veltins-Arena )

( ) 21. Mai 2024: Gelsenkirchen ( Veltins-Arena )

( ) 9. Juni 2024: München (Olympiastadion)

(Olympiastadion) 12. Juni 2024: München (Olympiastadion)

(Olympiastadion) 23. Juni 2024: Wien ( Ernst-Happel-Stadion )

( ) 26. Juni 2024: Wien ( Ernst-Happel-Stadion )

( ) 13. Juli 2024: Hockenheim ( Hockenheimring )

( ) 17. Juni 2024: Stuttgart ( Cannstatter Wasen )

( ) 21. Juli 2024: Bratislava

27. Juli 2024: Nürnberg (Zeppelinfeld)

(Zeppelinfeld) 31. Juli 2024: Hannover (Messegelände)

(Messegelände) 4. August 2024: Hannover (Messegelände)

Kommt AC/DC im Sommer nach München?

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, hat sie aus dem Münchener Rathaus erfahren, dass AC/DC das Olympiastadion für den 12. Juni gebucht habe. Eigentlich sei geplant gewesen, dass Ed Sheeran den Auftakt der Fußball-Europameisterschaft einleitet. Doch die Anfrage sei erst gekommen, nachdem AC/DC das Stadion bereits gebucht hatte.

Auch der Münchener Oberbürgermeister Dieter Reiter bestätigte laut einem Bericht von Rock Antenne: "Es kann sein, dass ich was verraten habe. Ich wusste gar nicht, dass es so geheim ist. Aber es war einfach eine Antwort auf eine Frage, die sich im Stadtrat gestellt hat – nämlich, warum ein Auftaktkonzert des Fan-Fests der Euro 2024 nicht im Olympiastadion stattfindet. Und ich wusste, warum es nicht im Olympiastadion stattfindet: Weil da AC/DC spielen."

Bassist Cliff Williams offenbar nicht bei AC/DC-Tour 2024 dabei

Ein weiteres Gerücht, das in den vergangenen Tagen aufkam, ist, dass Bassist Cliff Williams in diesem Jahr nicht mit AC/DC auf Tour gehen wird. Der Comedian und Schauspieler Dean Delray behauptete, von einer "äußerst zuverlässigen Quelle" erfahren zu haben, dass die Band mit einem neuen Bassisten auf der Bühne stehen werde. Auf Instagram sagte er, dass er den Namen des neuen Musikers nicht preisgeben werde, sondern dies der Band selbst überlassen möchte. Williams hatte bereits am Ende der "Rock Or Bust"-Tour im Jahr 2016 seinen Rücktritt angekündigt. Er nahm jedoch in den vergangenen Jahren zwei Alben mit der Band auf.

