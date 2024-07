Adele-Konzerte in München: Alle Infos für Besucher

Zehn Konzerttermine, fast eine Million Besucherinnen und Besucher, eine riesige Bühne – und ein Popstar. Die Sängerin Adele spielt dieses Jahr einen Konzertmarathon in München. Es handelt sich um die ersten Shows seit 2016, die die britische Künstlerin auf dem europäischen Festland spielt. Hoch ist dementsprechend das Interesse an den Konzerten. Für alle, die bereits ein Ticket ergattert haben oder für die, die noch auf der Suche sind: Hier finden Sie alle Infos zu den Adele-Konzerten in der bayerischen Landeshauptstadt auf einen Blick.

Termine und Ort: Wann und wo spielt Adele in München 2024?

Adele spielt 2024 auf dem Messegelände in . Dort wird ein „Pop-Up-Stadion“ für sie errichtet. Bereits 2022 wurde das Messegelände zur Riesenarena für drei Konzerte umfunktioniert. Robbie Williams, Helene Fischer und Andreas Gabalier spielten damals vor zwischen 90.000 und 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei den Adele.-Konzerten ist Platz für jeweils rund 80.000 Menschen. Auch in diesem Jahr ist der Veranstalter der Riesenkonzerte wieder Live Nation und Leutgeb Entertainment.

Ursprünglich geplant waren vier Adele-Konzerte in diesem Jahr. Weil der Andrang auf die Tickets so groß war, wurde kurze Zeit darauf bekannt, dass es vier weitere Shows geben soll. Schließlich wurde angekündigt, dass noch einmal zwei Termine hinzukommen. Insgesamt spielt Adele in München diesen Sommer also zehn Shows.

Es handelt sich um diese zehn Termine:

Freitag, 2. August 2024

Samstag, 3. August 2024

Freitag, 9. August 2024

Samstag, 10. August 2024

Mittwoch, 14. August 2024

Freitag, 16. August 2024

Freitag, 23. August 2024

Samstag, 24. August 2024

Freitag, 30. August 2024

Samstag, 31. August 2024

Uhrzeit und Einlass: Wann beginnen die Adele-Konzerte in München?

Beginn der Konzerte ist jeweils um 19.30 Uhr. Wann der Einlass startet, ist bislang nicht bekannt. Die Veranstalter weisen jedoch darauf hin, dass die Wege vom Eingang bis zum Platz aufgrund der Größe des Geländes größer sein können – frühzeitig anreisen lohnt sich.

Sitzplan: Wie sieht der Saalplan bei Adele in der Messe München 2024 aus?

Eine Übersicht über den Sitzplan gibt auf der offiziellen Website von Live Nation Entertainment.

Tickets und Preise: Sind die Shows von Adele in München schon ausverkauft?

Trotz des großen Andrangs zu Beginn, sind die Konzerte bisher nicht ausverkauft. Die regulären Tickets sind ab 75 Euro bis 420 Euro zu haben. Außerdem gibt es VIP-Packages. Darin enthalten ist unter anderem ein früherer Zugang zur Venue, ein VIP-Geschenk und ein Willkommensdrink. Die preiswerteste Kategorie beginnt bei 488 Euro, die teuerste liegt bei rund 1250 Euro. Tickets gibt es bei allen üblichen Ticketanbietern, wie zum Beispiel Eventim, München Ticket oder Ticketmaster.

Anreise: Wie komme ich am besten zum Münchner Messegelände?

Mit dem Auto: Wer mit dem Auto zum Adele-Konzert nach München anreisen möchte, sollte sich auf viel Verkehr einstellen. Bereits vor zwei Jahren gab es bei den Großkonzerten auf dem Messegelände Staus bei An- und Abreise, die bis auf die A99 zu spüren waren. Mit dem Auto kommt man zudem nicht direkt auf das Messgelände. Es empfiehlt sich, in München auf einem Park-and-Ride-Parkplatz zu parken und mit den Öffis weiter zur Messe anzureisen. Eine Übersichtskarte mit nahegelegenen S- und U-Bahnhöfen in München gibt es auf der Website des MVV.

Mit dem öffentlichen Nahverkehr: Die U-Bahn-Haltestelle für die Messe in München lautet Messestadt-Ost. Die U-Bahn-Linie U2 fährt dort vom Münchner Hauptbahnhof hin. Achtung: Die Haltestelle Messestadt-West steht Konzertbesucherinnen und Besuchern nicht zur Verfügung, wie die Veranstalter mitteilten. Auch mit der S-Bahn lässt sich das Messegelände erreichen: Die S-Bahnlinie S2 hält in Riem. Von dort aus sind es wenige Minuten zu Fuß. Alternativ verkehrt auch ein kostenloser Bus-Shuttle-Service zwischen der Konzertlocation und der S-Bahnstation.

Gibt es eine Vorband bei Adele in München?

Bislang ist keine Vorband bekannt, die vor Adele auftritt.

Wie sieht die Setlist bei den Adele-Konzerten 2024 in München aus?

Vor Adeles erstem Auftritt gibt es noch keine Infos zu der Setlist. Fans mutmaßen, dass die Setlist ähnlich zu Adeles Bühnenshow in Las Vegas ist, mit der sie noch bis zum 15. Juni aufgetreten ist.

Die Setlist der “Weekends with Adele”-Show aus Las Vegas sieht wie folgt aus:

“Hello” “Easy on Me” “Turning Tables” “Take it All” “I Drink Wine” “Water Under the Bridge” “Send My Love (To Your New Lover)” “Oh My God” “One and Only” “Don’t You Remember” “Rumour Has It” “Skyfall” “Hometown Glory” “Love in the Dark” “Cry Your Heart Out” “Set Fire to the Rain” “When We Were Young” “Someone Like You” “Rolling in the Deep” “Love is a Game”

Wie wird das Wetter bei den Adele-Konzerten in München?

Die Konzerte finden unter freiem Himmel statt. Sobald sich die Veranstaltung nähert, erfahren Sie an dieser Stelle, ob Sie sich eher mit Regenschirm oder Sonnencreme auf die Veranstaltung vorbereiten sollten.