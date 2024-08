Adele in München: Übermenschliche Diva und beste Freundin

Umhüllt von Nebelwolken fährt sie aus dem Bühnenboden herauf. Nachtblaues Abendkleid, funkelnde Ohrringe, die blonden Haare elegant zur Welle geföhnt. Wie eine Diva steht sie dort oben und ist sichtlich ergriffen von dem Moment, der Menschenmenge und der wuchtigen Arena, die da eigens für sie errichtet wurde. Sie lächelt, muss tief durchatmen, bevor sie singt: „Hello, it’s me“

Adele eröffnet ihren Konzertmarathon vor einem fast ausverkauften Stadion auf dem Münchner Messegelände. 74.000 Fans sind gekommen, um sie zu hören. Bis zur letzten Minute sieht es aus, als würde die dunkle Gewitterwolke, die da über der Arena hängt, vorbeiziehen. Doch dann prasselt es herunter, fünf Minuten und alle sind nass. Nur Adele wartet ab, betritt die Bühne erst, als der Schauer vorüber ist – zusammen mit ihrer Band.

Der Bildschirm hinter der Bühne hat eine Weltrekordbreite von 220 Metern

Drei Sängerinnen, zwei Schlagzeuger, Gitarre, Bass, Klavier, mehr braucht sie nicht, um die Arena zu bespielen, vorerst, denn ihre Stimme ist gewaltig. Man hört ihr nicht an, wie nervös sie ist, aber sie zeigt es. Als sie über den 90 Meter langen Steg zur Hauptbühne läuft, ist sie den Tränen nahe. „Ich habe unterschätzt, wie verdammt viel Angst ich habe“, sagt sie. Der Ort sei „fucking crazy“. Eine surreale Erfahrung, zu viel für einen Menschen allein.

Aber dann macht Adele das, wofür ihre Fans sie lieben. Sie versucht es mit Humor, wandelt sich in die Freundin, mit der man gerne einen Abend in der Kneipe sitzen würde, weil sie immer einen flapsigen Spruch auf Lager hat. „Mädels, könnt ihr mir mal helfen, es ist echt heiß und nass hier oben, ich muss aus diesem Kleid raus“, sagt sie und entledigt sich mit Hilfe ihrer Sängerinnen der ausladenden Schleppe. „Danke Mädels!“, ruft sie erleichtert, schnauft nochmal durch und die Show geht weiter.

Zehn Konzerte wird die britische Sängerin in den kommenden vier Wochen in München spielen – die einzigen in Europa und die ersten in Deutschland seit acht Jahren. Entsprechend groß war die Aufregung, als die Veranstalter verkündeten, ein eigenes Stadion samt Fanmeile errichten zu wollen. Das ist erstmal nichts Neues, die Leutgeb Entertainment Group hatte schon die Großkonzerte von Robbie Williams, Andreas Gabalier und Helene Fischer 2022 auf dem Messegelände in Riem veranstaltet. Und auch der Geschäftsführer von Live Nation Germany, Marek Lieberberg kennt sich mit Großveranstaltungen aus. Er holte von den Rolling Stones bis Madonna alle Stars nach Deutschland und erfand das „Rock am Ring“-Festival. Doch die Münchner Open-Air-Konzertreihe sollte größer werden als alles bisher. Das Ergebnis ist eine Adele-Welt, die so groß ist wie 60 Fußballfelder.

Auf dem Areal rund um die Arena sind dutzende Food Trucks und Bars aufgebaut. Im Biergarten spielt vor Show-Beginn eine Live-Band, natürlich Lieder von Adele. Ihr Name prangt auch auf dem Riesenrad, das sich im östlichen Teil des Geländes dreht, man muss ja wissen, wofür man hier ist. Schon am späten Nachmittag strömen tausende Fans auf das Gelände. Nach Adeles Vorstellungen sollte alles super cozy und einzigartig werden. Gemütlich fühlt sich das zwar alles nicht an, aber verglichen mit den vergangenen Konzerten auf dem Messegelände haben sich die Veranstalter um Verbesserung bemüht. Das Stadion selbst wirkt wuchtig, daran ändern auch die schwarzen Stoffbahnen nichts, mit denen die Baugerüste umhüllt wurden.

Riesige LED-Wand und Feuerwerk: Besser könnte die Kulisse für Instagram kaum sein

Auf der LED-Wand, die sich wie eine Filmrolle mit einer Weltrekordbreite von 220 Metern hinter der Bühne entlangschlängelt, funkeln Planeten, Sterne und Diamanten. Zum Song „Rumour has it“ erscheinen Zeitungsausschnitte und Wortfetzen aus dem Liedtext, bei „Hold on“ verwandeln sich die Filmrollen in riesige Leuchttürmen und die Fans blicken auf eine videoinstallierte Meeresbrandung. Die Bilder sind gestochen scharf, wirken pompös, aber nicht überladen. Mal erscheint alles in Gold, mal wird nur das Publikum eingeblendet. Meist aber dient die Leinwand zur Vergrößerung, damit auch die Fans in der letzten Reihe Adele sehen können. „Ich hoffe, ihr erkennt mein riesiges, verschwitztes Gesicht und mein Doppelkinn“, witzelt die 36-Jährige. Die meisten halten noch ihre Handykamera drauf, denn besser könnte die Kulisse für Instagram kaum sein.

Es leuchtet, raucht und knallt. Bei „When we were young“ ziehen Fotos aus Adeles Kindheit auf der LED-Wand vorbei, dazu regnet es Polaroid-Konfettis, bei „Set fire to the rain“ rauschen Feuerfontänen in die Luft. Zu „Skyfall“ wird Adele auf einer Plattform in die Höhe manövriert und dann fährt plötzlich noch ein ganzes Streichorchester unter der Bühne hervor. Alles wird aufgeboten, was zu einem groß inszenierten Pop-Konzert dazugehört, doch die schönsten Momente sind die, in denen die Britin einfach nur dasteht und zu Klavierbegleitung singt.

Adele schießt mit einer Luft-Kanone T-Shirts in die Menge

Die Gestaltung der Bühne, der Bildschirm, alles sollte wirken wie eine große Umarmung, verrät Adele ihren Fans. Auch sie selbst will Liebe verbreiten, lässt die Kamera, die über der Arena schwebt, auf einen Fan richten, damit er seinem Freund vor großem Publikum einen Heiratsantrag machen kann. Sie holt einen Siebenjährigen aus Stuttgart und dessen Schwester auf die Bühne für ein Foto und einen kurzen Tratsch, fischt einen Zettel aus ihrem Nylonstrumpf und nennt einen Platz, unter dessen Stuhl ein Umschlag mit 50 Euro klebt.

Adele will Nähe schaffen zwischen sich und den Fans und es gelingt ihr auch, aber eben nur so weit wie die T-Shirts fliegen, die sie mit der Luft-Kanone in die Menge ballert. Am authentischsten wirkt es, wenn sie einfach drauflos plappert, über Olympia und Fußball, über ihre Leidenschaft für Bier und die deutsche Gewissenhaftigkeit. Woanders hätte sie so ein Mega-Projekt ja nie umgesetzt, sagt sie und trinkt einen Schluck aus ihrem „Adele“-Bierkrug. Und überhaupt seien die Fans hier so loyal. Dafür bedankt sie sich mit einer pompösen Show - und jagt zum Abschluss noch ein Feuerwerk in die Luft.