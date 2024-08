Adele in München: Warum Besucher ihre Smartphones für das Konzert brauchen

Nach den fulminanten Auftritten von Taylor Swift im Olympiastadion in München, stehen mit der Konzertreihe von Adele die nächsten musikalischen Highlights für die bayerische Landeshauptstadt an. Auf das Messegelände in Riem sollen in insgesamt zehn Shows rund 740.000 Fans strömen. Kurz vor Beginn der Konzerte sind die 300-Meter-Bühne und das Pop-up-Stadion bereits aufgebaut. Noch gibt es sogar Resttickets für einige Adele-Konzerte. Doch welche Tickets gibt es überhaupt? Und welche Gegenstände sind auf der Messe verboten? Hier sind die Infos zusammengefasst.

Für die Konzerte von Adele in München gibt es eine Besonderheit: „Bei diesem Event ist das Smartphone das Ticket“, schreibt der Veranstalter auf der Konzert-Webseite, auf der die wichtigsten Fragen beantwortet werden. Es gibt demnach lediglich digitale Tickets (sogenannte Mobile Tickets), also Eintrittskarten, die zum Beispiel über das Handy aufgerufen werden.

Adele in München: Ticketkontrolle und Einlasskontrolle

Bei der Einlasskontrolle auf der Messe in Riem muss jeder Besucher also sein - möglichst gut aufgeladenes - Smartphone zücken: Über Ticketmaster müssen Fans ihr Konto öffnen und den Barcode vorzeigen, der dann gescannt wird. Die Tickets können ab drei Tagen im Voraus über den Kundenaccount abgerufen werden. Wer seine Tickets über Eventim gebucht hat, braucht die App des Anbieters. Beim Einlass müssen Fans in ihrem Account angemeldet sein und die App mit dem Code vorzeigen (alle Tickets sind unter „Meine Events“ zu finden).

Wer beim Einlass zu den Adele-Konzerten zudem keine Zeit verlieren will, sollte sich auf Bodychecks einstellen, die zu den Sicherheitsvorkehrungen gehören - und keine verbotenen Gegenstände mit sich führen. Generell ist es außerdem erlaubt, Taschen mitzubringen, sie müssen jedoch kleiner als DIN A4 sein (21x29,7 Zentimeter). PET- und Alu-Trinkflaschen sind im ungefüllten Zustand erlaubt - Glasflaschen verboten.

Bei den Konzerten von Adele in München sind laut Veranstalter diese Dinge verboten:

Adele-Konzert in München: Diese Gegenstände sind verboten

Professionelle Kameras, Audio- oder Videorecorder

GoPros, Tablet-PCs, Selfie Sticks

Feuerwerk, Laserpointer, Gashörner

Waffen, Messer, Sprays

Schirme, Knirpse, Fahnenstangen

Glasflaschen, Dosen

Speisen in Verpackungen

Cannabis

Rucksäcke, Koffer, große Taschen (nur bis DIN A4 erlaubt)

Nietengürtel, Ketten, Ketten an Brieftaschen

Inline-Skates, Rollschuhe, Skateboards

Fahrräder, Kinderwagen

Helme

Tiere