Alex Warren oder der Höhenflug des Gewöhnlichen

Soll es das wirklich schon gewesen sein? Nicht nur mit dem Sommer als solchem, sondern auch mit dem Rennen um den diesjährigen Sommerhit? Geht der Titel wirklich an „Ordinary“, dieses Lied des grundguten und gottgläubigen Alex Warren? An diese kitschfeuchte Powerballade, angedickt mit einer Extraschicht Spiritualität? Ja, es sind schwer danach aus. „Ordinary“ dominiert seit Wochen, ja Monaten die Charts. In Großbritannien war in den 2020er Jahren keine Single so lange auf Platz eins, nämlich zwölf Wochen. Bei uns sind es Ende Juli auch schon acht Wochen, die Hitlisten in Österreich und der Schweiz führt er ebenfalls an.

Wer ist dieser Mann? Alex Warren kam vor 24 Jahren im kalifornischen Carlsbad zur Welt, lebt jetzt aber in Los Angeles. Sein Vater stirbt, als er neun ist, die Mutter hat ihn mit 18 aus dem Haus geworfen, woraufhin er für kurze Zeit mit seiner damaligen Freundin und heutigen Ehefrau Kouvr Annon im Auto lebt. Beide, Warren und Annon, nehmen an der Netflix-Dokuserie „Hype House“ teil, die eine Gruppe von TikTok-Menschen beim Erstellen von Videos begleitet.

„Ordinary“ ist eine tiefe Verbeugung vor der Liebe

Seit ungefähr drei Jahren veröffentlicht Alex Warren auch Musik. „Ordinary“ ist sein erster richtiger Hit. Ein Liebeslied über diesen einen Menschen, der das Leben außergewöhnlich macht. Eine tiefe Verbeugung vor dieser Liebe. Vor der Monogamie. Vor Gott. Kündend von emotionaler Kasteiung mit anschließender Selbstheilung. Verzweifelt, bombastisch, erhebend.

„Ordinary“ ist, wie die Gesamterscheinung Alex Warren, mehr Content als Kunst. Wer den Sommerhit als zeitgeistigen Seismographen der gesellschaftlichen Stimmungslage heranziehen möchte, erkennt in „Ordinary“ einen Schritt ins Biedere, Behagliche, Konservative. Im Sinne von: Die Welt ist unsicher, die Rente schon jetzt verfrühstückt – da bauen wir uns doch lieber mal eine warme Höhle der Behaglichkeit, auch wenn es im Kleinwagen ist. Nach dem von Charli XCX angeführten „brat summer“, dem Gören-Sommer, läuft 2025 also vieles auf den Gähn-Sommer hinaus.

Der Sommerhit ist ein Riesengeschäft

Das ganze Spielchen ist ja längst ein Riesengeschäft geworden. Spotify, MTV, die Chart-Ermittler Billboard (USA) oder GfK Entertainment (Deutschland), sie alle machen mit beim Ausrufen des Sommerhits des Jahres, der meist so gegen Ende August verkündet wird. Noch ist also Zeit, den weinerlichen Warren zu entthronen.

Aber wer hat das Zeug dazu? Viele hatten auf Sabrina Carpenter gesetzt, die vor einem Jahr mit „Espresso“ alle auf gute Weise kirre machte, aber deren neuer Song „Manchild“ hierzulande nicht richtig zündet, obwohl (oder weil?) er ziemlich clever, feministisch und leicht diabolisch daherkommt. Shirin David lässt im Jahr nach ihrem offiziellen deutschen Sommerhit-Siegertitel „Bauch Beine Po“ die Dinge schleifen, und auch vom sonst so Trash-Pop-verlässlichen Ballermann kommen drei Jahre nach „Layla“, dem Sommerhit 2022, eigenartigerweise keine Impulse.

An weiteren Kandidaten fehlt es nicht

Der Sänger Zartmann aus Berlin mischt mit „Tau mich auf“ immer noch weit vorne mit, ganz frisch ist der gefühlsbetonte Song aber auch nicht mehr. Der Wuppertaler Singer/Songwriter Tim Kamrad, kurz Kamrad, liegt mit seinem unbeschwert-poppigen „Be Mine“ ebenfalls gut im Rennen, genau wie DJ Hugel aus Marseille mit „I Adore You“ sowie die deutsche Rapper-Kombi Amo + Aymen, die der Casting-Show „Rap La Rue“ (auf Spotify, Twitch und Youtube zu sehen) entsprungen sind und auf dem soften „Love All Night“ abwechselnd die Beats verschleppen und die Silben verschlucken. Auch die an Britney Spears erinnernde und recht forsch auftretende Addison Rae, übrigens noch eine Ex-Bewohnerin im „Hype House“, sollte man mit „Headphones On“ und „Fame Is A Gun“ auf dem Zettel haben. Und dass Lorde mit „Man Of The Year“, Haim mit „Relationships“ und Miley Cyrus mit ihrem Discokracher „Every Girl You’ve Ever Loved“ in der Sommerhitdebatte kaum stattfinden, haben sie nun wahrlich nicht verdient.

Die Rettung vor Alex, dem Öden, sie könnte tatsächlich aus Fernost kommen. „Golden“ heißt der Song, und er wird dargeboten von der fiktionalen, animierten K-Pop-Girlgroup Huntr/x, quasi Südkoreas späte Antwort auf die Gorillaz von Damon Albarn und Jamie Hewlett. Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami heißen die Fantasiefiguren, und sie entspringen dem irre erfolgreichen Netflix-Animationsfilm „K-Pop Demon Hunters“. Das K-pop-Musical als solches ist superkurzweilig und gar nicht mal so hirnlos, es dürfte auch noch weitere Hits hervorbringen, doch „Golden“ ist der Höhepunkt. Ein großer, goldiger Spaß, ein perfekter Supersommerhit. Auf geht’s, Huntr/x!