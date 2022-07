Alicia Keys in München: War das nun wirklich magisch?

In einer sehr gut gefüllten Olympiahalle zeigt sich beim Auftritt von Alicia Keys: Ein Konzert ist auch nur ein Showkonzept. Wenn es denn wenigstens aufgeht...

Nach 40 Minuten passiert plötzlich etwas. Als halbtransparente Vorhänge fallen, um die bis dahin vor allem bildstark wirkende Bühne zu einem Schattenspiel zu verhüllen, verhakt sich das vordere Tuch rechts leicht, bleibt knitterig auf halber Höhe hängen. Komisch. Würde man in einem durchgestylten Musikvideo doch so eigentlich nicht erwarten. Ein Verfremdungseffekt? Oder ist das hier, an diesem Mittwochabend in der Olympiahalle, doch ein Live-Konzert?

Mit Alicia Keys ist immerhin eine der Größten des R&B im 21. Jahrhundert seit langer Zeit mal wieder auf Welttournee zu Gast in München. Wenn man es denn glauben mag. Denn bis zu diesem kleinen Riss in der bis dahin bruch- und berührungslos ablaufenden Inszenierung könnte es auch eine Videoprojektion, ein Avatartheater sein, an dem die Hauptperson nur an manchen Stellen statt bisher London und Barcelona sowie demnächst Monaco und Los Angeles eben Munich sagt.

Alicia Keys in München: Eine Show, von Tausenden geknipst und gefilmt

Natürlich regiert das Unmittelbare bei solchen Live-Events, zumal wenn es US-Stars dieses Kalibers sind, nur bedingt. Das Konzert ist meist eben auch nur eine Frage des Show-Konzepts, ausgerichtet auf die Bildschirme, über die ein Großteil des Publikums in solchen Arenen alle Details ohnehin nur wahrnimmt, und dazu passend ja auch längst Objekt all der gezückten Smartphones, die die künftige Vermittlung des eigenen Dabeigewesenseins vor das unmittelbare Erleben stellen. Insofern also doch: perfekter Deal. Bloß, dass es bis dahin auch allzu laut und basslastig von der Bühne dröhnt, was der zwangsläufig noch lauter gestellten Stimme von Alicia Keys nicht besonders bekommt, die ja kaum über Tiefen verfügt, aber eigentlich in den Höhen umso mehr strahlt, wenn gerade die denn hier nicht übersteuert wirkten.

So bleibt es also bloße Behauptung, als die 41-Jährige, die samt Band bis dahin einen an sich okayen Dauerstrom aus alten und neuen Songs erzeugt hat, von „Karma“ bis „Show Me Love“, die zu „You Don’t Know My Name“ buchstäblich videotauglich ein minutenlanges Telefongesprächsintro vorführt –, als Alicia also kurz darauf behauptet, sie und die rund 9000, bis dahin im wahrsten Sinne Zuschauer hier in der sehr gut gefüllten, aber nicht ausverkauften Halle, sie hätten eine ausgeflippte großartige Zeit zusammen. Aber immerhin ist die zweifache Mutter da schon von der verhüllten Bühne auf eine DJ-Station mitten in der Arena gewechselt – und leitet damit die Wende ein.

Alicia Keys mit "Empire State of Mind" und "Girl on Fire" ... - schon stark!

Denn nun wirkt sie gegenwärtig. Sie spielt nun nach dem Konzept ihres aktuellen, ausnahmsweise mal nicht auf Nummer eins in den USA gegangenen Albums „Keys“ zuerst die Akustik- und dann die Disco-Version eines Songs an, um dann vom Publikum darüber abstimmen zu lassen – und auch wenn die jeweils zweiten Versionen komplett vom Band kommen, hat das hier plötzlich Leben, ist es live. Und dann kommen ja noch all die Superhits, die die Menschen endlich von den Sitzen reißen. Zu ihrer New-York-Hymne „Empire State of Mind“ zieht Alicia auch durchs Publikum – da tut der Unmittelbarkeit noch nicht mal Abbruch, dass der Rap-Part von Jay-Z freilich von Band kommt und nun das Maximum an Menschen in der Halle alles knipst und filmt. Letzteres ist auch bei „Girl on Fire“ und „Fallin’“, mit dem diese Sängerin vor inzwischen 21 Jahren ihren Durchbruch feierte, nicht anders. Und es ist auch bei „No One“ so, das auf einen schönen Party-Höhepunkt mit „In Common“ und dem Crystal-Waters-Cover „Gypsy Woman“ zum Abschluss folgt, bevor es mit den nun sehr live und präsent wirkenden „Like You’ll Never See Me Again“ und „If I Ain’t Got You“ in die Zugaben geht.

Lesen Sie dazu auch

Man könnte also sagen: Es war ein höchstens zur Hälfte überzeugendes Konzert – aber das Show-Konzept ist aufgegangen. Würde nicht Alicia Keys selbst, die im zweiten Teil auch viel besser beim feinen wie wuchtigen Singen zu bestaunen ist, selbst für einen schalen Kontrast sorgt. Denn die typischen US-Pathos-Phrasen, mit dem sie den Abend zwischendurch immer wieder zu beglaubigen versucht als ein Fest der Liebe, eine magische Nacht und wäre es unsere letzte … – das ist so überlebensgroß getönt, dass die Wirklichkeit an diesem letztlich ja schönen Mittwochabend in München dagegen einfach nur viel zu klein wirkt. Wie das eben so ist mit der strahlenden Show und echten Leben.

Und da es schon um schalen Nachgeschmack geht: Dass die schöne Alicia Keys über die gesamten zwei Stunden hinweg auf den Videobildschirmen meistens in einer Kamerafahrt gezeigt wird, die ihren Körper immer wieder in Nahaufnahme von unten aufwärts abfährt – war das nicht vorgestern schon mindestens befremdlich?