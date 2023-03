Allgäu

12:07 Uhr

"Haus zur Schützenkultur": Pannenbau öffnet mit sieben Jahren Verspätung

Am 1. Mai öffnet das „Haus zur Schützenkultur“. Eine Klage gegen das Architekturbüro läuft aktuell.

Plus Am 1. Mai öffnet das „Haus zur Schützenkultur“ am Bauernhofmuseum Illerbeuren. Es wurde als "Millionengrab" bezeichnet – die Eröffnung war für 2016 geplant.

Es war schon von einem „Millionengrab“ die Rede, nun soll das „Haus zur Schützenkultur“ auf dem Gelände des Schwäbischen Bauernhofmuseums in Illerbeuren (Kreis Unterallgäu) mit fast sieben Jahren Verspätung eröffnen. Liegt die Schuld für die Bauschäden beim Architekten? Eigentlich hätte das bereits im Juli 2016 der Fall sein sollen, doch dann fiel der Plan buchstäblich ins Wasser. Ein plötzlicher, großflächiger Wasserschaden vereitelte den feierlichen Festakt und die bereits bestückten Vitrinen mussten wieder leer geräumt werden. Am 1. Mai wird es nun aber soweit sein, bestätigt Natalie Acksteiner vom Bezirk Schwaben. Der Museumszweckverband, dem der Bezirk Schwaben, der Kreis Unterallgäu und der Heimatdienst Illertal angehören, sieht die Schuld am Wasserschaden bei einem Architekturbüro und hatte Klage eingereicht. Ein Ergebnis gibt es bislang nicht: „Das Gerichtsverfahren ist noch nicht abgeschlossen“, sagt Acksteiner. Das Projekt war mit 4,7 Millionen Euro veranschlagt. „Wir haben ein fertiges Bauwerk gekauft und sind nicht bereit, die Kosten für den Schaden zu bezahlen“, hatte der damalige Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert bereits Anfang 2018 gesagt. Sein Nachfolger Martin Sailer soll nun am 1. Mai Tür und Tor des Hauses öffnen. Mit rund 250 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur beginnt um 10 Uhr der Festakt. Ab etwa 12 Uhr können Besucherinnen und Besucher dann erstmalig einen Blick in die Ausstellung über das deutsche Schützenwesen und seine Kulturhistorie werfen. "Haus zur Schützenkultur": Büchsenmacher zeigt seine Arbeit Auf rund 700 Quadratmetern Ausstellungsfläche auf drei Etagen ist einiges geboten: Im Erdgeschoss wird unter anderem die Geschichte der Schützengesellschaften erzählt, von ihren Anfängen im Mittelalter bis hin zum Jahr 1972, als in München die Olympischen Spiele stattfanden. Wer waren die Schützen? Warum haben sich die Gesellschaften gegründet? Und was kann ein guter Schütze heute gewinnen? Das Untergeschoss widmet sich vor allem dem Handwerkszeug der Schützen, den Waffen: Anhand von rund 70 Exemplaren kann die Entwicklung der Feuerwaffen bis hin zum Luftgewehr nachvollzogen werden. Eine inszenierte Werkstatt zeigt das Handwerk des Büchsenmachers. Im Obergeschoss lädt eine große Medienstation dazu ein, sich mit der Geschichte der Schützen in ausgewählten Städten des süddeutschen Raumes zu beschäftigen. Ein „Scheibenhimmel“ zeigt die Glanzstücke der Sammlung, Schützenscheiben aus zwei Jahrhunderten. Außerdem wurde ein typisches Vereinsheim der 1970er Jahre nachgebaut, mitsamt Pokalvitrine und Sitzgruppe. Lesen Sie dazu auch Landkreis Augsburg Neue Serie: Hier dreht sich alles um die schwäbische Mundart

Buch Plus Schwaben kocht: Ihre Allgäuer Rindsrouladen sind eine runde Sache Die Bedeutung und die Tragweite des Hauses zeigen sich auch in Zahlen: 887 Vereine mit über 83.000 Schützen (Stand 2021) gibt es in Schwaben. Besucher des Schwäbischen Bauherhofmuseums können das Haus zur Schützenkultur zu den regulären Öffnungszeiten ohne zusätzlichen Eintrittspreis besichtigen.

