Rätselhafter Tour-Abschluss: Beendet Alligatoah seine Karriere?

Alligatoah deutete beim letzten Konzert seiner Tour in Köln sein Karriereende an. Auch seine Social-Media-Kanäle und seine Webseite weisen Rätsel auf. Oder ist doch alles nur Promo?

Am Montag (20. November) beendete der Rapper Alligatoah seine aktuelle "Retour"-Tour in Köln. Noch am selben Tag fragen sich viele Fans, ob der Musiker wirklich nur seine Tour abgeschlossen hat oder vielleicht doch seine komplette Karriere.

Als letztes Lied beim Konzert in der Kölner Lanxess-Arena spielte Alligatoah "Trauerfeier Lied", in dem er auf sarkastische Weise beschreibt, wie er sich seine eigene Trauerfeier vorstellt. In seiner Ankündigung vor dem großen Finale erklärte der 34-jährige Lukas Strobel, wie Alligatoah mit bürgerlichem Namen heißt, sich schon seit Jahren darauf vorbereitet zu haben und sagte: "Das, was jetzt kommt, tut mir mehr weh als euch, aber es wird irgendwann heilen." Außerdem kündigte er an, den Song ein letztes Mal für seine Fans zu spielen. Am Ende des Lieds fiel ein Banner mit einem Holzkreuz, auf dem stand: "Gern geschehen, 1989–2023".





Alligatoah deutete Karriereende schon vor zehn Jahren an

Doch nicht nur das Ende seines Auftritts ist rätselhaft. Alligatoahs Webseite ist nicht mehr erreichbar und auch seine Instagram-Posts hat er gelöscht. In seiner Bio auf Instagram steht inzwischen "Alligatoah war ein deutschsprachiger Musiker (1989–2023)". Nur noch ein Bild mit dem Titel "FIN" (Ende) ist auf seinem Profil und in seiner Story zu sehen. Dazu ein Link zu "Trauerfeier Lied".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Dieses Lied veröffentlichte Alligatoah vor genau zehn Jahren. Schon damals hatten Fans in dem Musikvideo eine kryptische Botschaft auf einem Grabkreuz entdeckt. Darauf steht: "Gern geschehen – Alligatoah 1989 – 2023". Wollte er also schon vor zehn Jahren sein Karriereende ankündigen?

Karriereende von Alligatoah? – Fans rätseln

Oder ist doch alles nur Promo? Diese Frage stellen sich mehrere Fans in den sozialen Medien. "War gerade auf dem Konzert in Köln und die letzten Worte klangen leider sehr final …", schrieb ein Instagram-Nutzer. "Das erste Mal im Leben hoffe ich, dass es nur Promo ist" und "Ist nur Werbung für was Neues richtig.... RICHTIG??? Alles andere verkrafte ich nicht", lauten zwei andere Kommentare.