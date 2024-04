Interview

03:00 Uhr

Martin Suter im Interview: "Man kann im Leben nichts verpassen"

Plus Der Schriftsteller bringt seinen neuen Roman "Allmen und Herr Weynfeldt" heraus. Warum der Schweizer trotz Schicksalsschlägen weiterschreibt und das Leben feiert.

Von Rüdiger Sturm

Herr Suter, in Ihrem neuen „Allmen“-Roman, in dem ein gestohlener Picasso eine wichtige Rolle spielt, heißt es „Kunst ist eine Marke“. Wie ist Ihr Verhältnis zur Kunstwelt?



Martin Suter: Kunst ist natürlich für mich mehr als eine Marke. Was wären wir ohne die Kunst? Ich habe immer in Künstlerkreisen verkehrt, auch schon in meiner Zeit als Werber. Denn viele Werber sind verhinderte Künstler. Als ich meine erste Frau Vivian kennenlernte, da war sie erst 17 und schon in der Malfachklasse. Inzwischen ist sie eine berühmte Künstlerin. Und meine Tochter will auch Künstlerin werden, weshalb ich bemüht bin, ihr die richtige Umgebung zu schaffen.

Sind Sie selbst ein Künstler?



Suter: Ich habe mich nie als Künstler betrachtet, auch wenn ich manchmal als solcher bezeichnet wurde. Aber ich habe es immer als Beruf oder Kunsthandwerk im besten Sinn gesehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen