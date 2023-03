Alte Meister - Nackte Meister

Der Maler Georg Baselitz ist ins Allerheiligste eingezogen, in das Kunsthistorische Museum von Wien

Wien Lebend ist der deutsch-deutsch-österreichische Maler Georg Baselitz praktisch in den Olymp eingezogen. In Relation gesetzt jedenfalls zu jenem blanken Unverständnis, das er ab 1969 auslöste, indem er seine Motive und Figurationen auf den Kopf stellte, ist er ins Allerheiligste vorgedrungen, in das Kunsthistorische Museum von Wien, dieser weltberühmten Gemälde-Kollektion Alter Meister vornehmlich aus Italien, der Niederlanden und Deutschlands.

Dort wo die epochalen Größen in absoluten Meisterwerken hängen – verwiesen sei auf Johannes Vermeers „Malkunst“, die jetzt nicht nach Amsterdam reiste, verwiesen sei auf Tizian und sein in Augsburg erstelltes Porträt von Kurfürst Friedrich von Sachsen, verwiesen sei auch auf Dürers ebenfalls in Augsburg zunächst skizziertes Porträt Kaiser Maximilians I. –, dort also, wo eine Essenz europäischer Kunstgeschichte zu finden ist, dort nun ist Baselitz temporär eingereiht.

Was Thomas Bernhard, der insistierend übersteigernde Dramatiker und Erzähler – wenn er noch lebte – dazu wohl schreiben würde? Er, der über „Alte Meister“ im Kunsthistorischen Museum Wien und speziell über den dortigen „Weißbärtigen Mann“ Tintorettos einen kategorischen, kulturkritischen Roman geschrieben hat? Sich überschlagende Begeisterung war seine literarische Sache nicht, mehr die Philippika. Kleiner Auszug: „Die Kunst ist das Höchste und das Widerwärtigste gleichzeitig, sagte er. Aber wir müssen uns einreden, daß es die hohe und die höchste Kunst gibt, sagte er, sonst verzweifeln wir.“

Aber ob mit oder ohne den posthumen Segen von Thomas Bernhard: Georg Baselitz wurde anlässlich seines 85. Geburtstags eingeladen, eine Überblicksauswahl seines Werks in die altehrwürdigen Räume, gelegen zwischen Staatsoper und Burgtheater, einzugliedern und in Bezug zu von ihm ausgesuchten Gemälden Alter Meister zu setzen. Und das tat er denn auch. 75 eigene Werke ordnete er neben, über, rund um 40 ausgesuchte Alte Meister an, den Schwerpunkt auf Akte setzend, was denn der Schau den kitzelnden Titel „Nackte Meister“ einbrachte.

Und so hängen nun großformatige Akt-Fingermalereien von Baselitz, die ihn selbst zeigen, neben Adam und Eva von Cranach dem Älteren (um 1515); dazu Elke, Baselitz’ Frau, im Kontext zu Rubens’ zweiter Frau „Helena Fourment“ (1637), kopfüber Verdammte aus Franz Floris „Jüngstem Gericht“ (1565) in Blickachsen zu anderen kopfstehenden Figurationen von Baselitz; schließlich fünf gesenkte Hände im Kranz um eine „Auferstehung Christi“ von Il Garofalo (um 1520), in dessen Zentrum Christus seine segnende Hand erhebt. Das korrespondiert sehr schön, auch die neueren Arbeiten von Baselitz – in die er Nylonstrümpfe integriert – zu den expressiv körperverdrehten Motiven von Bartolomeo Manfredi („Kains Brudermord“) und Giovanni A. Burrini („Orpheus und Euydike“).

In den besten Dialog-Fällen lenkt Baselitz des Betrachters Aufmerksamkeit auf die Alten Meister – und die Alten Meister das Interesse auf Baselitz. Ein durchaus dramatischer Dialog über Jahrhunderte hinweg.

Kunsthistorisches Museum Wien: „Baselitz – nackte Meister“. Laufzeit bis 25. Juni. Öffnungszeiten: täglich außer montags.