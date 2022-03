Deutsche und Russen: Ein Jahrhundert voller Krieg und Handel

Der Zeithistoriker Stefan Creuzberger durchleuchtet das vergangene Jahrhundert einer "besonderen Beziehung". Sein gerade erschienenes Buch kommt zur rechten Zeit.

„It’s the economy, stupid“, dieser Slogan stimmt nur in rational handelnden Gesellschaften. Autokraten, Diktatoren handeln anders, weil sie die Vernunft ausschalten. Ein Blick auf die deutsch-russischen Beziehungen im „langen 20. Jahrhundert“ belegt das. Diesen Blick wirft mit kritischer Urteilskraft der Rostocker Professor für Zeitgeschichte Stefan Creuzberger in seinem überwältigend faktenreichen und hochaktuellen Buch „Das deutsch-russische Jahrhundert“.

Es ist vor dem Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine abgeschlossen worden, sieht diesen aber schon fast ante portas. Creuzberger schöpft aus der profunden Kenntnis des vorliegenden historiografischen Materials und schreibt zugleich fesselnd über die aktuellen Entwicklungen.

Im 19. Jahrhundert verfestigen sich die deutsch-russischen Beziehungen

Das Buch ist nach drei Analysekriterien gegliedert: Revolution und Umbruch, Terror und Gewalt sowie Abgrenzung und Verständigung. Im Innern folgen diese Hauptteile der Chronologie, die aber nicht gleitend, sondern an markanten Daten festgemacht wird. Das im 19. Jahrhundert gewachsene deutsch-russische Verhältnis, durch dynastische Verwandtschaften gefestigt, hätte eigentlich den Ersten Weltkrieg undenkbar erscheinen lassen. Zumal: „Im Jahr 1913 bezog das Zarenreich aus dem Deutschen Kaiserreich 47,6 % seiner Gesamteinfuhren. Deutschland bezog im Gegenzug 44,3 % der gesamten russischen Warenexporte.“

Trotz dieser einmaligen Wirtschaftsverflechtung beteiligten sich beide Länder am Ersten Weltkrieg. In diesem setzten – das ist kaum bekannt – die deutschen Truppen erstmalig Giftgas in der Schlacht von Bolimow am 31. Januar 1915 ein. Dabei „handelt es sich um einen eklatanten Tabubruch, der letzte Formen ritterlicher Kriegführung außer Kraft setzte.“ Dieser Krieg endete für die beiden Länder mit dem deutschen Diktatfrieden von Brest-Litowsk, den so ungleiche Personen wie kaiserliche deutsche Diplomaten und Militärs mit Revolutionären der jungen Sowjetmacht schlossen.

Gegensätzlich und doch eng verflochten

Der zwischen dem deutschen Kaiserreich und den westlichen Kriegsgegnern ein Jahr später geschlossene Friedensvertrag von Versailles brachte den Umsturz in Deutschland. Die Weimarer Republik blieb daraufhin lange Zeit ebenso isoliert wie die junge Sowjetunion. Creuzberger lenkt den Blick auf die widersprüchliche Haltung der beiden „Paria“-Länder zueinander: Einerseits versuchte die junge Sowjetmacht, kommunistische Aufstände in Deutschland zu unterstützen, andererseits umging Deutschland die Versailler Restriktionen der Reichswehr durch streng geheime Waffenentwicklungen (Panzer und Flugzeuge) im kommunistischen Russland. In Rapallo wurde eine von den Westmächten beargwöhnte „Partnerschaft“ zwischen beiden devisenschwachen Ländern besiegelt, deren Handel daraufhin florierte. Auch die über 300.000 russischen Revolutionsflüchtlinge in Berlin gehörten zu dieser „besonderen Beziehung“.

Lesen Sie dazu auch

Ein weiterer Markstein dieser besonderen Beziehungen war der Pakt zwischen den ideologisch so gegensätzlichen Diktaturen, den am Vorabend des deutschen Überfalls auf Polen die Außenminister Ribbentrop und Molotow schlossen. Die erneute Aufteilung Polens, die Eingliederung der Region um Lemberg (Lwiw) und des Baltikums in die Sowjetunion ordnete die ost-mitteleuropäischen Territorien vorübergehend neu. Der Warenaustausch zwischen der Sowjetunion und Hitlerdeutschland wuchs, und strategisch wichtige Rohstoffe wurden noch am Tag vor dem Überfall auf die Sowjetunion von dieser vertragstreu an den startbereiten Angreifer geliefert.

Dieser Krieg kostete über 26 Millionen Sowjetbürgern, Soldaten wie Zivilisten, das Leben. Diese Opfer und auch die der Deutschen beherrschten nach dem Sieg über Hitlerdeutschland lange Zeit das Verhältnis zwischen der UdSSR und den entstandenen beiden deutschen Staaten. Der spätere Rüstungswettlauf, der Wechsel zu Gorbatschow und die deutsche Einigung bilden den zeitgeschichtlichen Teil der Darstellung. Putin schließlich attestiert der Autor Aggressivität nach innen und außen. Dessen Ukrainepolitik beurteilt er so, dass der gegenwärtige Krieg nicht mehr überraschen kann.

Politik und Wirtschaft in wechselnder Wirkung zwischen Deutschland und Russland

Creuzberger gelingt es, das Besondere des Verhältnisses zwischen Deutschland und Russland zu beschreiben, ohne es auf eine „endgültige“ Formel zu verengen. Die Fakten dieses Jahrhunderts sind zu komplex, dass ein alles zusammenfassender Begriff dafür falsch wäre. Trotzdem ist das, was gewesen ist und gegenwärtig geschieht, Bestandteil einer Wirklichkeit, die auch in Zukunft weiter wirken wird. Immerhin kann man so viel aus dieser besonderen Beziehung entnehmen: Gute Wirtschaftsbeziehungen sind manchmal Voraussetzungen für gute politische Beziehungen; oft ist es aber umgekehrt, sind es die politischen Verhältnisse, die die Wirtschaftsbeziehungen prägen.

Stefan Creuzberger: Das deutsch-russische Jahrhundert. Geschichte einer besonderen Beziehung. Rowohlt, 670 S., 36 €.