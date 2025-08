Beste Stimmung trotz Regens: 15.000 Fans machen Königsplatz zum Gabalier-Universum

Andreas Gabalier kommt nicht auf die Bühne – er erscheint. Wie ein Flaneur schlendert er den Laufsteg entlang, der von der Bühne mitten ins Publikum führt. Dunkle Sonnenbrille, kurze Lederhose – und die Ziehharmonika hängt lässig am Körper. Schneidig schaut er aus der Steirer Bua und er wird empfangen, als hätte ihn die Enterprise erst vor Kurzem auf die Erde gebeamt. Das ist der Stoff, aus dem das Gabalier-Universum gestrickt ist. Rund 15.000 Menschen bevölkern das Gelände am Münchner Königsplatz, das einer Schlammwüste gleicht. Die Regengüsse haben ganze Arbeit geleistet, aber wer zur großen Gabalier-Familie gehören will, lässt sich von ein paar Tropfen nicht abschrecken.

Icon Galerie 52 Bilder In München spielt der Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier auf dem Königsplatz bei Regen. 15.000 Fans feiern ihn trotz aller Widrigkeiten. Die besten Fotos vom Konzert.

Allerdings sind die meisten Dirndl und Lederhosen an diesem Tag meist gut unter den weiten Regenumhängen versteckt. Die ganz harten kommen allerdings, als wenn es Sommer wäre, im kurzärmligen Trachtenhemd und beinfrei. Das Wetter hat aber doch ein bisschen Einsehen. Während es bei Nico Sücker, der im Vorprogramm aufgetreten ist, stellenweise in Strömen geregnet hat, stoppte der Regen, als der Volksrocker das Podest betrat. Und Gabaliers Madels und Buam bekommen das geliefert, wofür sie bezahlt haben: Über 120 Minuten die volle Dröhnung Gabalier. Und das, obwohl ihm nach einem Auftritt einen Tag vorher im Erzgebirge eigentlich „noch viel Schlaf fehlt.“

Andreas Gabalier ist ein exzellenter Musiker

Gleichgültig, ob man den 40-jährigen Österreicher mag oder nicht – er ist vor allem ein exzellenter Musiker, der dazu noch mit einer ausdrucksstarken Stimme gesegnet ist. Auch als Songwriter ist er nicht unbedingt verkehrt. Es fetzt schon gewaltig, wenn er Lieder wie „Obersteirer“ oder „Bergbauerbuam“ mit einer unglaublichen Intensität ins Publikum schmettert. Seine Band mit den beiden Background-Sängerinnen liefert dazu den passenden Kontrast.

Natürlich gibt es einige quälende Nummern. „So liab hob i di“ – da herzelt und sterndelt es in einer Tour. Man fühlt sich unweigerlich in die 1960er-Jahre versetzt, als Peter Alexander mit ähnlich schmalzigem Singsang das Grauen in deutsche Wohnzimmer brachte. Der war übrigens auch Österreicher. Dennoch ist gerade wegen „So liab hob i di“ oder „Verliebt, verliebt“ die Familie ja auch am Königsplatz zusammen gekommen. Man muss als Außenstehender nicht immer verstehen, wie der Gabalier-Fan tickt.

Auch am Königsplatz in München liebt Andreas Gabalier das Bad in der Menge

Vor solchen Herz-Schmerz-Liedern wünscht sich Gabalier vom Publikum immer ein Lichtermeer. Und siehe da, es ward Licht. Was man früher mal mit Feuerzeugen erzeugt hat, klappt heutzutage mit Handys. Blinkende Lichter, so weit das Auge reicht. Zwischendurch versucht der Sänger, die Stimmung noch mehr anzuheizen, wenn er kurz mal „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ oder „So ein Tag so wunderschön wie heute“, anstimmt. Die von ihm immer wieder gestellte Frage: „Wie ist die Stimmung auf dem Königsplatz“, wird ohnehin mit einem tausendfachen, enthusiastischen Johlen beantwortet.

Gabalier liebt dieses Bad in der Menge, und das Publikum erlebt als Gegenleistung einen Star mit viel Spiellaune. Zudem punktet Gabalier bei seinen Fans, wenn er erzählt, was ihm seine Familie (also seine richtige und nicht die am Königsplatz) für Werte mit auf den Weg gegeben hat, und dass er sich danach richtet. Oder was ihm Freundschaft bedeutet. In dem Zusammenhang kommt dann das Lied „I find ka Rua“ zum Einsatz, das er eigens für seinen Freund Josef singt, der extra aus der Steiermark zum Konzert angereist ist.

Manchmal ist die eine oder andere Information zu viel. Seine übliche Medienschelte ist mittlerweile zur Tradition geworden. Da ist Gabalier nachtragend. Er fühlte sich ungerecht behandelt, weil er teilweise politisch in die rechte Ecke gestellt wurde. „Obr i bin froh, das ihr übr den Unsinn, der gschriebn wurdn is, nie wos gebn hobts“, bedankt er sich bei seinen Fans und stimmt vielleicht auch aus Protest „A Meinung ham“ an. Gabalier bietet an diesem Abend einen Querschnitt seiner bisher gesamten Karriere an. „Jede Zeit und jeder Held hat seine Wunden“, „I sing an Jodler für di“, „Kleine steile heile Welt“, „Jukeboxblues“, „Superstar“, „Vergiss mein nicht“ – um einige zu nennen. Dass am Ende auf der „Hulapalu-Tour“ auch „Hulapalu“ mit drin ist, versteht sich von selbst. Irgendwann gegen 22.30 Uhr ist die Sause beendet. Glückselig zieht der Trachtenzug von dannen. Auf der Brienner Straße singt eine sechsköpfige Clique lauthals „Hulapalu“. War halt doch wieder mol a scheener Obend mit dem Andy.