Ausstellung in München: Mehr Luft und Licht ins Kranke(n)haus

So, wie sich viele Klinikbauten präsentieren, stellen sie nicht gerade Orte der Behaglichkeit dar. Das Architekturmuseum München macht in einer aktuellen Ausstellung Vorschläge zur Besserung.

Man geht nicht wirklich gern ins Krankenhaus. Nicht nur, weil man als Patient dieses mulmige Gefühl nur schwer in den Griff bekommt, ob wirklich alles wieder gut werden wird. Auch deshalb beschleicht einen beim Gang ins Krankenhaus ein Unbehagen, weil viele große Kliniken in ihrer baulichen Anmutung scheinbar alles aufbieten, um diese Beklemmung zu befördern: wenig natürliches Licht, endlos lange Flure, abweisend anonyme, technoide Atmosphäre, der Geruch der Sterilität ... Hier soll man gesund werden? In einem Umfeld, das dazu angetan ist, die angegriffene Kranken-Psyche mit weiteren Stressfaktoren zu belasten?

Es gibt Untersuchungen, denen zufolge die Architektur von Krankenhäusern gerade bei schwer und chronisch erkrankten Menschen Stress verursacht. Was in der Umkehr bedeutet, dass Architektur, wenn sie die Befindlichkeit von Patienten mitbedenkt, den Prozess der Heilung unterstützen kann. Eine Erkenntnis, die freilich in der anhaltenden Diskussion um die hohen Kosten der Medizin, der intensiven zumal, bisher keine durchschlagende Rolle spielt. Das Architekturmuseum München kommt daher mit seiner gerade eröffneten Ausstellung "Das Kranke(n)haus. Wie Architektur heilen hilft" zur rechten Zeit - eine Zeit, in der die Politik wieder einmal eine Reform des Krankenhauswesens beschlossen hat. Wobei da anderes im Vordergrund steht, Ökonomie und Effizienz. Umso wichtiger die Perspektive, die das Architekturmuseum mit seiner in der Münchner Pinakothek der Moderne gezeigten Ausstellung einnimmt.

Sieht gar nicht aus wie ein Krankenhaus: Das Prinses Maxima Centrum in Utrecht geht auch architektonisch auf seine kleinen Patienten ein. Foto: Ewout Huibers

Riesige Gebäude verstärken des Gefühl des Ausgeliefertseins

Eine der Kuratorinnen der Ausstellung ist auch Co-Autorin jener Studie über die stresstreibenden beziehungsweise -reduzierenden Faktoren von Krankenhausarchitekturen. Sieben solcher Faktoren wurden herausgearbeitet, die sogenannten "heilenden Sieben". Dazu gehören etwa äußere Reize wie spezifische Krankenhaus-Geräusche oder -Gerüche, aber auch Fragen der Orientierung: Riesige Klinikbauten, in denen der Patient oft gar nicht weiß, wo im Gebäude er sich befindet, verstärken das Gefühl des Ausgeliefertseins. Das gilt auch für das Faktum, dass schwer Erkrankte in ihrer "Kopfkissenperspektive" den Blickkontakt nach draußen, hin zu vertrauter natürlicher oder stadträumlicher Umgebung, oft nicht aufrechterhalten können. Auch der Aspekt der Privatheit, ermöglicht durch Rückzugsräume, zählt zu den "heilenden Sieben".

Es gibt bereits gebaute Beispiele, in denen architektonische Planung diese Faktoren zum Wohle der Patienten mitbedacht hat. Bezeichnenderweise finden sie sich jedoch meist in Einrichtungen für Rehabilitation und Therapie, Bauten, die weniger komplexen Anforderungen unterliegen. Diese Einrichtungen öffnen sich in höherem Maße für Luft und Licht, das Rehab in Basel sogar mit sogenannten "Sky lights", runden gläsernen Öffnungen an der Decke des Krankenzimmers, durch die hindurch die Patienten von ihrem Bett aus Himmel und Wolken sehen können. Immer wieder auch sind es Kinderkrankenhäuser, deren Architektur auf die besonderen Bedürfnisse reagiert. Das gilt insbesondere für die verschiedensten Konzepte, mit denen das Zusammensein mit Eltern und Geschwistern ermöglicht wird.

Ein Krankenhaus verteilt auf mehrere Pavillons

Aber auch bei Krankenhäusern der allgemeinen Versorgung gibt es Beispiele, in denen versucht wurde, typische Klinik-Stressfaktoren zu minimieren. Ein "Leuchtturm" solcher Architektur ist das bereits 1998 eröffnete Kreiskrankenhaus Agatharied im Süden von München. Das Architektenbüro Nickl & Partner hat hier nicht auf einen einzigen Baukörper gesetzt, sondern diesen auf verschiedene Pavillons aufgeteilt Das alles unter viel Einsatz von Holz und Glas, was dem an einem Hang gelegenen Krankenhauskomplex die Anmutung alpiner Hotels verschafft

Überhaupt scheint hier der architektonische Grundgedanke des "menschlichen Maßes" verwirklicht, der den Menschen nicht durch Gigantomanie überfordert. Und keineswegs nur den Kranken. In Agatharied wurde auch an das hier arbeitende Personal gedacht, das nicht weniger Anspruch auf ein angenehmes Arbeitsumfeld hat und sich ebenfalls über Tageslicht und Ausblicke freut, statt im Bauch einer Großklinik in fensterlosen Räumen seiner Tätigkeit nachzugehen.

Bei vielen der Krankenhaus-Großbauten, die vor drei, vier, fünf Jahrzehnten konzipiert wurden, steht mittlerweile die Generalsanierung, wenn nicht gar Abriss und Neubau an. Die Münchner Ausstellungsmacher hoffen, dass die Verantwortlichen dies als Chance begreifen, "über innovative Modelle im Gesundheitswesen nachzudenken und die Architektur (wieder) zu befähigen, sich daran aktiv zu beteiligen". Bei der Bedeutung des Themas wäre zu wünschen, dass das nicht nur ein frommer Wunsch bleiben möge.

Ausstellung Bis 21. Januar 2024 in der Pinakothek der Moderne, Di. bis So. von 10 bis 18, Do. bis 20 Uhr.