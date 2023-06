Die Kunstmesse Art Basel: Kunst zu sehen, Kunst zu kaufen

Basel lohnt sich: Auf der Messe für zeitgenössische Kunst Art Basel ging wieder Hochpreisiges über den Tisch, und für Louise Bourgeois gab es gar einen Rekord.

Es ging entspannt zu bei der Art Basel. Das erstaunt, wenn man bedenkt, dass der Nachholbedarf immer noch groß ist: also sich zu treffen, echte und vor allem kaufbare Kunst vor Augen zu haben, ein bisschen zu fachsimpeln, um dann lässig zum Prickelnden überzugehen. Denn wie meist während dieser Kunstmesse tummelten sich die Temperaturen in Basel knapp unter 30 Grad, und die Millionendeals waren sowieso längst gemacht.

Bereits am ersten VIP-Tag wurden 40 Verkäufe in mindestens siebenstelliger Höhe vermeldet. Bei David Zwirner erzielte ein Frühwerk von Gerhard Richter („Versammlung“, 1966) 20 Millionen US-Dollar. Auch Georg Baselitz, Joan Mitchel, Jeff Koons und Pablo Picasso bescherten Spitzeneinnahmen: 25 Millionen Dollar für „Femme dans un fauteuil“ von 1948/49, das heißt für die reichlich dekonstruierte Geliebte Françoise Gilot, die kürzlich mit 101 Jahren verstarb. 60 Millionen Dollar – das sind 55,3 Millionen Euro – brachte eine orange-gelbe Komposition von Mark Rothko ein. Und richtige Melkkühe sind Louise Bourgeois' Spinnen. 22,5 Millionen für "Spider IV" – eine noch größere krabbelte gar für 40 Millionen Dollar über den Galerietresen von Hauser & Wirth.

Art Basel: Die teuerste verkaufte Skulptur einer Künstlerin

Das ist die bislang teuerste verkaufte Skulptur einer Künstlerin. Die streikenden Frauen, die durch die Baseler Innenstadt marschierten und für Respekt und gleiche Entlohnung demonstriert haben, musste das nicht interessieren. Aber ein Zeichen ist es schon, wenn eine Frau auf diesem Markt ganz weit vorn liegt, in einer Zone, die gemeinhin den betagten, eher westlichen Männern vorbehalten ist und in der weder „Fördermaßnahmen“ noch „Bemühungen um Ausgleich“ greifen.

Die Spinnen von Louise Bourgeois sind heiß begehrt: Die wandgroße "Spider IV" (Bild) ging für 22,5 Millionen Dollar über den Tisch, für eine noch größere wurden gar 40 Millionen Dollar gezahlt. Foto: © Galerie Hauser & Wirth

Sammler lassen sich nichts vorschreiben. Aber wenn sie clever sind und in die Zukunft spekulieren, kaufen sie Kunst von Frauen. Die weiblichen Bluechips sind eh schon verteilt, und Anne Imhof, Roni Horn, Yayoi Kusama, Alice Neel und Konsortinnen waren an den Ständen von 280 Galerien aus über 35 Ländern passabel vertreten. Man darf sich aber auch nicht täuschen lassen: Im großen Ganzen – vor allem beim älteren Angebot von den Expressionisten bis weit in die 1980er Jahre hinein – dominieren die Männer.

Ausstellung in der Fondation Beyeler: Der Künstler Basquiat im Schaffensrausch

Und nicht nur in einem Fall gingen die Schwerpunkte mit aktuellen Ausstellungen einher. Etwa Jean-Michel Basquiats „Modena Paintings“ in der Fondation Beyeler im Baseler Vorort Riehen. Acht, wenngleich großformatige Gemälde mag mancher dürftig finden, der Clou jedoch ist die Zusammenführung dieser außergewöhnlich kraftvollen Arbeiten von 1982. Also der Phase kurz nach der Entdeckung, u. a. bei der Gruppenausstellung „New York, New Wave“ auf Long Island. Die Besucher standen damals Schlange, wahrscheinlich, weil viele es wie Kurator Diego Cortez satthatten, „weiße Menschen vor weißen Wänden mit Weißwein zu sehen“. So ging es auch dem italienischen Galeristen Emilio Mazzoli, der Basquiat noch im selben Jahr die erste Einzelausstellung ermöglichte. Im zweiten Schritt lud Mazzoli den 22-Jährigen nach Modena ein, um sich in einer Lagerhalle völlig auf seine Malerei zu konzentrieren. Basquiat fand vier mal zwei Meter große Leinwände und fiel alsbald in einen Schaffensrausch.

Was den schwer Drogenabhängigen sonst noch beflügelt hat, will man gar nicht wissen. Allerdings fühlte sich Basquiat vom Galeristen getrieben, denn in nur einer Woche sollte er acht Gemälde fertigstellen. Es kam unwillkürlich zum Streit und damit zum Ende des Projekts. Mazzoli zahlte für die acht Arbeiten und gewann dadurch heiß begehrte Ware, die mittlerweile auf drei Kontinente verteilt ist.

Gleich im ersten Bild ein Dollarzeichen

In Riehen füllt sie nun den Hauptraum, und man weiß kaum, wohin zuerst schauen. So fulminant tanzen die Skelette, so verrückt mischen sich Heiligenschein und Dornenkrone mit Kritzeleien, Klomännchen und kryptischen Zahlenkombinationen. Sind wir noch auf Erden? Oder schon im Jenseits bei Teufeln, Todeswächtern und Höllenhunden? Und als hätte Basquiat es geahnt, taucht gleich im ersten Bild „The Guilt of Gold Teeth“ ein unübersehbares Dollarzeichen auf.

Just dieses Gemälde erzielte vor anderthalb Jahren bei Christie’s 40 Millionen US-Dollar. Mit 22 und 23 Millionen Dollar halb so teuer sind die beiden Basquiats bei Van de Weghe Fine Arts auf der Messe. Ja, das sei irre, sagt ein Mitarbeiter, aber so etwas würde so schnell nicht wieder auf den Markt kommen. Bei einer Zeichnung des jung dahingerafften Malers begnügte sich die Vedori Gallery aus Brüssel mit 800.000 Euro. Papierarbeiten sind was für den Einstieg beim Sammeln, heißt es so schön. Es geht jedenfalls immer noch aufwärts. Nur wohin, weiß keiner.

Ausstellung Basquiat in der Fondation Beyeler, Riehen, bis 27. August