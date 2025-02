Bei der Art Karlsruhe triumphieren Stillleben, Landschaft und Porträt

In der Liga der Kunstmessen hat die Art Karlsruhe nie vordere Plätze belegt. Zeitweise war sie gar vom Abstieg in die Amateurklasse bedroht. Anspruchsvolle nationale Galerien konnten damals nicht verdecken, dass allzu viel Buntes, Hübsches, lediglich Dekoratives feilgeboten wurde. Nun aber steht die Messe (bis 23.2., 18 Uhr) unter der neuen Führung des Galeristen Kristian Jarmuschek, womit Anlass gegeben ist, wieder einmal nachzuschauen, ob nicht frischer Wind weht, womöglich mit einer Prise würzigen Salzes.

Nur: Wer will das gültig beurteilen in einer Zeit, da erst Corona, dann Ukraine-Krieg plus Rezession und nun noch die knallharten Auswirkungen des Trump-Siegs auf die EU größten Einfluss auf den Kunsthandel haben? Kann man es der Branche verübeln, wenn sie ins Schaufenster stellt, was mit Wiedererkennungseffekt mehr Chancen hat „anzukommen“ als nachdenkliche, subtile Kunst, deren Gehalt erst einmal erfühlt und begriffen werden will, bevor der Geldbeutel eventuell gezückt wird? Es geht um den Fortbestand so mancher Galerie. Und so bleibt es alles in allem beim Gemischtwarencharakter von rund 180 Messekojen in den hellen, freundlichen Messehallen.

Ein neuer Siebdruck vom 98 Jahre alten Alex Katz

Die Wiedererkennung also triumphiert. In Halle 1 mit klassischer Moderne durch die Heroen Picasso, Miro, Chagall, Dalí beziehungsweise der nachfolgenden Pop-Artisten Warhol, Wesselmann, Alex Katz. Letzterer, bald 98 Jahre alt, reist noch immer und hat frisch für die Frankfurter Galerie Raphael einen Siebdruck geschaffen: das Profil von „Olivia“, Auflage 50, Subskriptionspreis 15.000 Euro. Daneben hängen noch sechs eindrucksvolle Porträt-Radierungen von 2013, die für 25.000 € nur als Set abgegeben werden.

Auch Markus Lüpertz, mit knapp 84 nicht ganz so alt wie Katz, arbeitet weiter. In der Stadt seiner ersten Professur wird er von der Galerie Art Affair (Regensburg) mit einer Solo-Präsentation vertreten (ab 2500 €). Seine jüngste mythologische Skulptur, ein bemalter wuchtiger „Kopf des Minotaurus“, ist für 60.000 € aus einer Sechser-Auflage zu haben.

Ein Stinkefinger von Ai Weiwei

Nichts illustriert so gut das Messe-Verschmelzen von autonomer Kunst und Dekoration wie jener Messestand des venezianischen Berengo Studio von der Glasinsel Murano. Große Namen haben sich dort in jüngerer Zeit des Glases bedient, darunter Ai Weiwei anhand seines berüchtigten Stinkefingers (12.000 €), Erwin Wurm mit einer durchsichtigen Wärmflasche auf Füßen (40.000 €), Thomas Schütte mit einem Gruselkopf (80.000 €). Alles geschaffen wie fürs Sideboard, natürlich in Auflage.

Aber kommen wir zurück auf den triumphierenden Wiedererkennungseffekt. Da, wo er nicht durch die Handschrift bekannter Künstler wirkt, da, wo sich Kreative noch durchsetzen wollen, und dies betrifft ja den überwiegenden Teil der Messe, da feiern die alten Genres Stillleben, Landschaft und Porträt unerwartet fröhliche Urständ. Der Realismus in all seinen Spielarten und Verfremdungen wird favorisiert – und mit ihm die Farben zwischen kräftig, satt und kunterbunt. Man will dem Publikum augenreizende Motive geben, die ihren Stellenwert bereits besitzen. Außergewöhnlich: Aus Augsburg sind drei Galerien in Karlsruhe vertreten: Augsburg Contemporary vor allem mit Kunst von Frauen, darunter Häuserlandschaftsgemälde in diesigem Licht von Anna Maria Kursawe; die Galerie Brenner mit einer starken Solo-Präsentation des Holzbildhauers Klaus Hack; der Kunstraum Leitershofen mit unter anderem Arbeiten von Richard Vogl und Hartwig Ebersbach.