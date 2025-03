John Legend gibt einziges Deutschland-Konzert

R'n'B-Star John Legend (46) kommt bei seiner Tournee 2025 auch nach Deutschland. Geplant ist ein einziges Konzert: Am 7. Juni will der Sänger in der Münchner Olympiahalle auftreten, wie seine Konzertagentur mitteilte. Zusammen mit seiner Band präsentiert er sein Album «Get Lifted» und feiert damit zugleich dessen 20-jähriges Jubiläum.

Es gibt den Angaben nach eine digitale Deluxe- und 3LP-Vinyl-Edition von «Get Lifted (20th Anniversary)», die unter anderem mehrere Bonus-Tracks sowie Remixe enthält.

«Get Lifted» wurde Ende Dezember 2004 veröffentlicht und 2006 mit drei Grammys ausgezeichnet. Mit dem Album war John Legend damals der Sprung in die Charts gelungen: Es stieg in den US-Charts auf Platz 4 ein und verkaufte sich weltweit vier Millionen Mal, wie seine Konzertagentur mitteilte. Die Tournee 2025 soll durch 40 Städte in Europa und Nordamerika führen.