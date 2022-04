Aufführung

vor 34 Min.

Osterspiel in Füssen: Auferstehung nach einem halben Jahrtausend

Plus Unter wissenschaftlicher Begleitung haben Amateure das "Füssener Osterspiel" von 1453 neu einstudiert. Dabei stehen jedoch nicht Leiden und Tod Jesu im Mittelpunkt.

Von Stefan Dosch

Gerade ist im Festspielhaus Neuschwanstein die Premiere des Musicals „Passion 21“ über die Bühne gegangen, da steht in Füssen auch schon ein weiteres Spiel um das österliche Geschehen in den Startlöchern. Doch das „Füssener Osterspiel“, das am 18. April sowie in zwei weiteren Aufführungen gegeben wird, ist von völlig anderer Art.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen