Auf dem Sofa ins digitale Abenteuer: Elektrotheater am Staatstheater Augsburg

Urlaub in der virtuellen Wohlfühlwelt? Das Digitaltheater am Staatstheater Augsburg möchte das Publikum mit einem neuen Stück auf eine Reise schicken.

Durch eine digitale Welt spazieren, durch Bilder aus Bits und Pixel? Wie sich das anfühlt, haben viele Gäste des Augsburger Staatstheaters schon erlebt. Sie wissen jetzt, wie man sich eine VR-Brille korrekt auf die Nase setzt, und dass dieses „VR“ für „Virtual Reality“ steht – „virtuelle Wirklichkeit“. Mit der VR-Technik taucht das Publikum in eine Illusion ein, in die Bilder, die durch die Gläser der Digital-Brille flimmern. Pionierprojekte des Staatstheaters: Im Stück „Solo – Folge 1“ konnte das Publikum in einem VR-Krimi selbst ermitteln. Auch ein Orchesterkonzert der Philharmoniker schwappte schon einmal in digitale Dimensionen über. Und jetzt steht da ein neues Stück auf dem Spielplan: „Elektrotheater“. Was steckt dahinter?

„Die Zuschauer können diesmal mit einer VR-Brille live miteinander interagieren“, so erklärt Tina Lorenz, Leiterin des Digitaltheaters, die Idee für das neuste Stück in ihrer Sparte. Zuschauer sollen dabei nicht nur selbst eine Rolle spielen, sondern auch live Kontakt aufnehmen können, mit den Figuren, den Schauspielern, und miteinander. Alles in Echtzeit. „Das Eine und das Andere oder: Der wahrscheinliche Ausgang einer Reise, bei der man zuhause bleibt“ heißt der Titel des Stücks. Denn diese Reise kann das Publikum von zuhause aus, auf dem eigenen Wohnzimmersofa antreten. Die VR-Brillen hat das Theater schon an das Premierenpublikum verschickt, die erste Reise beginnt an diesem Freitag, 4. November, um 20 Uhr.

Was das Augsburger Publikum im Elektrotheater erwartet

„Dieses Stück geht erst einmal von unserer problembehafteten Welt aus“, erklärt Lorenz. Klimakatastrophe, Krieg in Europa, Preisexplosionen – wie wäre es da mit einer Auszeit in einer perfekten Welt, im Paralleluniversum? Bergpanorama, zwitschernde Vögel und pures Grün, mit dieser Fantasie spielt das Stück, erklärt Lorenz. Wie aus einem Bilderbuch tut sich da eine Alpenkulisse auf, und ist das ein weißer Berg mit freundlichem Gesicht, der da um die Ecke lugt und grinst? Oder ein Geist?

Die Ästhetik dieser Vorschau-Bilder erinnert an frühe Videospiele, klare Kanten, strahlende, einfarbige Flächen. Ein Wohlfühl-Erlebnis für Zuschauer. Die nächsten Bilder lassen aber schon vermuten, dass dieses Heimatfilmidyll mit Pappfiguren nicht standhalten wird. Dunkelrot, Finsternis, Flackerlicht.

Das Elektrotheater soll Begegnungen schaffen

„Das Elektrotheater öffnet eine virtuelle Bühne, die anders funktioniert als eine Bühne aus Beton und Stahl“, sagt Tina Lorenz. Sich nur auf den virtuellen Stuhl zu setzen, als digitaler Zuschauer, „das wäre zu langweilig“, findet die Expertin. Jeder Zuschauer steuert seine Figur, tritt dabei in Kontakt mit den Schauspielern und Schauspielerinnen, die hinter den Figuren stecken – und am Schluss auch mit seinem Nebenmann, seiner Nebenfrau auf dem Sofa. „Am Ende wollen wir auch eine Begegnung im wirklichen Raum schaffen“, sagt Lorenz. Deshalb ist das Stück für je zwei Personen gedacht, die im selben Raum, im selben W-Lan-Netz teilnehmen. Per Post versendet das Theater die Leihbrillen.

Lesen Sie dazu auch

Videospiel, Theater, die virtuelle Parallelwelt des Metaverse – in diesem Konzept mischen sich viele Sparten. Die Gruppe Planetenparty Prinzip aus Graz steuerte ihre Einfälle zum Projekt bei, das Kollektiv um Regisseur Simon Windisch entwickelt seit 2017 spielerische Theater- und Performanceformate. Auf der anderen Seite arbeitete ein Team von Entwicklern mit, die die Szenenbilder schufen.

Für Tina Lorenz ist das Digitaltheater eine neue Farbe in der Kunst

Auch für das Publikum öffnet das Elektrotheater neue Spielfelder. Welche Regeln gelten für so einen Abend? Ticket vorzeigen, bitte setzen, stumm bleiben, am Ende klatschen – „wir alle lernen ab dem Kasperletheater, wie ein Theaterbesuch traditionell verläuft“, sagt Lorenz. „Aber im Digitaltheater hat man sich als Zuschauer und Zuschauerin noch gar keine Routine antrainieren können.“ Also ein neues, unberechenbares Theatererlebnis. Liegt darin die Zukunft? Lorenz findet: „Das ist genauso das Theater der Zukunft wie Oper, Tanztheater, jede traditionelle Sparte. Wir wollen nur eine weitere Farbe dazu beitragen.“

Info: Nächste Aufführungen am 10., 25. und 26. November. Tickets sind immer bis Montag, 10 Uhr, vor der jeweiligen Vorstellung erhältlich. Im Preis ist die Leihgebühr für zwei Brillen, inklusive Versand und Rückversand, mit enthalten. Infos unter www.staatstheater-augsburg.de.