AZ-Literaturabend: Kritiker Denis Scheck schwärmt von Literatur und Kulinarik

Er ist im TV der Anwalt für das gute Buch: Beim AZ-Literaturabend in der Stadtbücherei Augsburg plaudert Kritiker Denis Scheck über allerlei Genüsse.

Eine Warnung vorab, an alle, die sich an diesem Abend zum Literaturgenuss in der Stadtbücherei Augsburg versammelt haben: "Es kann sein, dass Sie heute einen ungeheuren Appetit bekommen" – so begrüßt Stefanie Wirsching, Leiterin der Redaktion Kultur und Journal der Augsburger Allgemeinen, das Publikum. Denn der Stargast dieses Abends ist ein Genussmensch im doppelten Sinn. Mindestens. Denis Scheck kennen viele als Chef-Literaturkritiker der ARD, seiner knappen, messerscharfen Rezensionen in der Sendung "Druckfrisch", sonntagsnachts, sind gefürchtet. Aber seine zweite Liebe, die gilt – dem Essen. "Kulinarischer Kompass" heißt Schecks neues Buch.

Deshalb hakt Richard Mayr, Co-Leiter der Redaktion Kultur und Journal, im Zweiergespräch auf der Bühne nach: "Feinschmecker, wie wird man das?" Aber: "Da muss man gleich die Blutgrätsche anbringen", entgegnet Scheck und dann listet der Bücherwurm auf, was er am liebsten verspeist. Vom simplen Knäckebrot bis zum exquisiten japanischen Spezial-Ei. So mischt sich bei diesem AZ-Literaturabend der Blick auf Buch- und Küchenkunst. Auch als Kritiker bringt Scheck seine meinungslaunige Stimme ein im Literarischen Salon.

Denis Scheck zu Gast in der Augsburger Stadtbücherei

Denis Scheck, 57 Jahre, Stuttgarter Schwabe, stets in Anzug und stilvoller Krawatte, zeigt sich angriffslustig, wenn er einen Verriss auf ein Buch niederrauschen lässt. Aber sanft wird sein Ton im Gespräch, wenn er erklärt, warum sich Literatur und Kochkunst so nahe sind: "Wer kocht, macht eine Heldenreise", findet er, eine Reise wie im Roman, vom Rezeptzettel bis zum letzten Schwenk mit dem Löffel. Und: "Ich bin der Meinung, dass man auch den Teller lesen kann."

Dass seine Familie ihm die Küchenliebe in die Wiege gelegt hat, noch bevor Scheck das Abc lernte, ist mehr als nur Legende. "Kochen habe ich von meiner Großmutter gelernt", verrät er. Diese sei Köchin gewesen – in Diensten des ersten Bundespräsidenten der BRD, Theodor Heuss. Doch scheint Großmama nicht ganz glücklich gewesen mit den frühen Kochversuchen des Enkels Denis. Scheck verrät, im Ton der Kritikerin habe Großmutter geurteilt: "Du bisch a Blender-Koch!" Will heißen: Scheck liebt viel Würze, möglichst das, was man als exotisch und fremd herausschmeckt, um mächtig zu imponieren.

Köche sind gerne bei Denis Scheck zu Gast

Literatur ist immer eine Spezialität, Essen aber für jedermann, ein Grundbedürfnis. Deshalb verbindet das Kochen, findet der Schwabe: "Wir alle teilen dabei eine große, gemeinsame Erfahrungsbasis". Neben seiner Leib- und Magenliteratur – Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Max Frisch und, als eine Reverenz an Augsburg "durchaus auch Bertolt Brecht" – plaudert er auf der Bühne und im Buch seine Leibgerichte aus: Das japanische Onsen-Ei zum Beispiel, exakt bei 64,5 Grad Celsius gegart. Oder schlichter: Knäckebrot in verfeinerten Varianten, jeder Knack für Scheck eine Kindheitserinnerung, eine Lebensanekdote, die er literarisch verarbeitet. "Auf die Idee, Knäckebrot zu backen, bin ich erst in Zeiten der Pandemie gekommen", liest er aus seinem Buch.

Eine Spezialität, einen Feierabendsnack für nächtliche, harte Stunden, hat er sich von Chefköchen abgeschaut: Jahrgangssardinen aus der Dose. Auf einem guten Brot. Dazu Champagner. Köche lade er sich gerne ein ins Haus, denn: "Die haben gar keine Lust, den großen Kritikus zu spielen."

Denis Scheck kritisiert den Umgang mit Fleisch

150 bis 180 Tage im Jahr sei er unterwegs für Lesungen und für das Format "Druckfrisch", um rund um den Globus Literaten wie T.C. Boyle zu interviewen, auch J.K. Rowling, deutsche Größen. Nun gastiert er also 16 Stunden in Augsburg. Jede Reise und jedes Rezept eine Anekdote: Scheck notiert, wo sich Literatur und Kulinarik begegnen – zum Beispiel im zweiten Stock des Eiffelturms. Dort thront das "Jules Vernes", Sterneküche mit Ausblick, man fühle sich dort "fast wie Phileas Fogg", Vernes Held aus "In 80 Tagen um die Welt". Ein nobler "Angeberladen", aber gerade hier erlebte er einen groben, derben Streit zwischen Gästen und Kellnern – um ein Gratis-Tütchen feiner Madeleines.

Scheck lanciert dabei einen Appell – nicht für Haute-Cuisine, aber gegen Billigfleisch, Tierquälerei. Was ihn ärgert: "Dieses ganze zivilisatorische Projekt soll in Kentucky Fried Chicken münden?" Hinter den Kulissen verrät er später, dass er sich selbst vor wenigen Tagen auf die Hirsch-Pirsch in Schottland begeben habe, zur Jagd in den Highlands. Mit Erfolg.

Empfehlungen aus der Sparte Kinder- und Jugendbuch

Literatur und Kulinarik, das ist für ihn "der gleiche Modus der Weltwahrnehmung". Liebe und Aufmerksamkeit? Die wichtigsten Zutaten für gute Bücher und Gerichte. Und trotzdem, Scheck liebt die Schärfe in seinen Kritiken: "Wenn Blicke töten könnten, hätte ich keine Frankfurter Buchmesse überlebt", sagt er über den Groll mancher Autoren und Verlage. Und so leutet er schon das literarische Quartett des Abends ein, sagt über sich: "Das war nun Mr. Jekyll. Jetzt kommt Mr. Hyde."

Zuvor aber wirft AZ-Kulturredakteurin Birgit Müller-Bardorff einen Blick auf Neuerscheinungen aus der Kinder- und Jugendbuchsparte. Ihre erste Empfehlung: "Das Buch vom Dreck" von Piotr Socha und Monika Utnik-Strugala erzählt von der Menschheitsgeschichte der Hygiene. "Ein Buch, das wahnsinnig witzig über das Thema erzählt", sagt die Expertin. Die Historie reicht von Kleopatra, die in Milch badete, bis zur Besatzung der ISS, die aufpassen muss, dass kein Badewasser durch die Raumstation schwebt. Ernst und rührend wird es bei "Trip mit Tropf" von Josephine Merk. Kaninchen rettet Wolf das Leben – mit dieser unwahrscheinlichen Begebenheit beginnt die Story. Doch der Nager in diesem Buch ist krebskrank und jetzt muss ihm der Wolf – gemäß Wolfsehrenkodex – wiederum das Leben retten. "Man kann lachen und weinen mit diesem Buch", sagt Müller-Bardorff.

Der AZ-Literatursalon diskutiert über Lauren Groffs Buch

Im zweiten Kapitel des Abends nimmt Scheck einen Posten ein, der ihm aus dem SWR-TV-Format "Lesenswert" vertraut ist – Scheck als einer von vieren. Im literarischen Quartett der Augsburger Allgemeinen, im "Literatursalon" nehmen bekannte, bewährte Diskutanten rund um Scheck Platz: Stefanie Wirsching, dazu der erfolgreiche Buch-Blogger Marius Müller aus Augsburg und Kurt Idrizovic, Brecht-Experte und Chef der Buchhandlung am Obstmarkt.

Lauren Groffs neuer Roman "Matrix" liegt als erste Neuerscheinung bereit, besprochen zu werden. Das Buch führt ins Hochmittelalter, zu einer resoluten Kloster-Äbtissin, nein Kloster-Managerin und Matriarchin in einer reinen Frauenwelt. "Marie führt dieses Kloster zur Blüte", so stellt Marius Müller das Buch vor. Scheck findet viel Originelles im Buch: "Das ist eine feministische Utopie, die in der Vergangenheit angesiedelt ist." Auch Idrizovic scheint überzeugt, von der Feinheit des Stils und vor allem erotischer Passagen – mit kleinen Mankos. Der Bucheinband? "Das schlechteste Cover aller Zeiten". Nur Frauen im Roman? "Grausam". Und dennoch, bei aller Lockerheit, auch der Buchhändler stimmt zu: ein großer Wurf, dieses Buch.

Dörte Hansens "Zur See" begeistert die Kritiker

Dörte Hansen entzückte mit "Altes Land" 2015 fast alle, vom Gelegenheitsleser bis zum Feinschmecker. Ihr neuer Roman "Zur See" ist für Stefanie Wirsching ein großes Werk "über das Verschwinden einer Welt", und vor allem des Dorflebens auf einer Nordseeinsel. Familie Sander lebt hier, Vater Vogelwart, Mutter führt in Tracht Touristen durchs Museum, die Gezeiten des Lebens bestimmen die Touristen, die Fährschiffe in der Saison an Land spülen. "Das ist eine wahnsinnig lyrische Schriftstellerin", schwärmt Wirsching. Marius Müller stimmt zu, er sieht nur einen Mangel: Zu wenig Interaktion, zu stumm das Verhältnis der Figuren. "Den Funkenschlag habe ich vermisst." Scheck widerspricht. Er ist begeistert von der Inseltristesse, auch von Schilderungen des Alkoholismus, "da kommt Samuel Beckett kaum mit".

Apropos Alkohol, der Titel des neuen Romans von Heinrich Steinfest lautet: "Der betrunkene Berg". Für Kurt Idrizovic eines der merkwürdigsten, aber packendsten Bücher seit langem. Der Plot: Eine Buchhändlerin führt ihr Geschäft in den Bergen, auf 1783 Metern Höhe. Doch bald muss sie einen verunglückten Mann mit Amnesie beherbergen und dann bald auch eine Lawinenforscherin. In der Nebenrolle: eine Dohle. Für Steinfest, einer von Schecks vielen Autorenfreunde, findet der TV-Kritiker nur Worte der Bewunderung. Ein Genie sei der Österreicher. "Ich fühle mich in diesen Büchern ausgesprochen." Vor allem vom tragischen Witz und der Unberechenbarkeit: "Das ist Kafka meets Laurel und Hardy". So sei das Leben.