„Das Polizeisystem an sich ist das Problem“

Die Polizei garantiert Sicherheit – das verspricht sie auf ihrer Bayern-Internetseite. Dafür darf sie laut Gesetz „angemessen“ Gewalt anwenden. Studien, Einzelberichte und Journalisten zeigen jedoch: Die Grenzen des Akzeptablen, manchmal auch des Rechts, werden nicht immer eingehalten. Mohamed Amjahid recherchierte zehn Jahre zu diesem Tabu-Thema. „Alles nur Einzelfälle? Das System hinter der Polizeigewalt“ heißt sein Buch, das im letzten Herbst im Piper-Verlag erschien und das er jetzt im voll besetzten Saal der Stadtbücherei vorstellte. Eine Tiefenrecherche zu einem Thema, das in den politisierten Bewegungen hochemotional diskutiert wird, zu dem jedoch erst langsam empirisches Material erarbeitet wird.

Polizisten diskutieren in Privat-Chats über Endlösungen

Amjahid, Politikwissenschaftler und ehemaliger Zeit-Redakteur, trug über zehn Jahre Aktenvermerke, Gerichtsurteile, Zeugenberichte und Informantenaussagen zusammen, beobachtete Polizeieinsätze bei Demonstrationen, den Umgang mit Klimaaktivisten und Demonstranten der antirassistischen Bewegung. Er erhielt Zugang zu Polizei-Chats, darunter auch zu jenen 18,5 Terrabyte Whatsapp-Material, in dem sich Beamte der Essener Polizei über Endlösungen, KZs und Genozid für Muslime austauschten und Bilder von schwarzen Menschen vor Erschießungskommandos teilten. Ermittlungen stellten in einer Gruppe 126 strafrechtlich relevante Inhalte fest. Doch 2021 schrieb der Essener Polizeipräsident an den Innenminister von Nordrhein-Westfalen, die Gruppen seien nicht „extremistisch“, sondern „privat“ gewesen. 29 Beamte wurden suspendiert. Unweit von Essen, in Mühlheim, wurde 2021 ein weiterer Chatkomplex bekannt. 12.750 Telefonnummern wurden laut Amjahid überprüft, die Untersuchungsergebnisse jedoch nicht öffentlich kommuniziert. Der Düsseldorfer Landtag kümmerte sich, forderte einen Bericht, der feststellte: Der Komplex war so groß, dass die gesamte Polizei in Mühlheim Bescheid gewusst haben müsse.

Polizeinähe von Gerichten

Es ist ein erschlagendes Konvolut, das Amjahid zusammengetragen hat. Es nimmt erstmals in journalistisch-lesbarer Form ein relevantes, aber unterbelichtetes Gewalt-Phänomen der Gesellschaft in den Fokus. Ohne Generalverdacht zieht er die Linien auch zur Politik und zur Faktenmüdigkeit in Teilen der Gesellschaft. Er trug Recherchen anderer Medien zusammen, checkte Gruppen und ihr Umfeld, verfolgte Gerichtsprozesse, in denen Polizisten angeklagt waren oder als Zeugen gegen Angeklagte aus dem Einwanderer-, Drogen- oder Flüchtlingsmilieu aussagten. Er untermauert seine Beobachtungen zur positiv voreingenommen Polizeinähe von Gerichten mit wissenschaftlicher Forschung, stellte Anfragen, erhielt brisantes Material. „Das Problem ist nicht der eine Polizist, sondern das große Umfeld, das schweigt“, sagt er. Er sieht auf Grund der Vorfälle und der scheinbaren Unangreifbarkeit polizeilicher Zeugen vor Gerichten ein gefährliches System von Machtmissbrauch, Rassismus und Vertuschung.

Im Fernsehen kommt die Polizei immer positiv rüber

Dass die öffentliche und halböffentliche Hetze unter Beamten nicht ausreichend wahrgenommen und aus diesem Grund auch nicht effektiv bekämpft wird, liege auch an einer Art „Popkultur“. Nahezu ausnahmslos positive, heldenhafte Polizeidarstellungen in Kinderliteratur oder Krimis wie Tatort und „Alarm für Cobra 11“ überdecke tatsächlich stattfindende Übergriffigkeit in Polizeieinsätzen und mache sie als Institution nahezu unhinterfragbar. „All das hat Einfluss auf unsere Sicht, es erweitert den Denkraum, was Polizisten dürfen und was nicht.“

„Beliebt macht man sich mit solchen Recherchen nicht“

„Beliebt macht man sich mit solchen Recherchen nicht“, sagt er abschließend. Seine ungezählten Anfragen bei Polizeibehörden und Innenministerien der Länder und des Bundes machten ihn bekannt. „Oft hab ich gemerkt, dass sie dachten, ‚der schon wieder‘“, erzählt er. Gerade in Bayern habe man sich allerdings auch über seine ausdauernde Höflichkeit gewundert. Auch er persönlich erlebte Kontrollen am Bahnhof, erhielt Post mit Anleihen aus dem Polizeijargon: „Du Nafri“ – eine Abkürzung, mit der die Polizei „Nordafrikanischer Intensivtäter“ kategorisiert. Doch, so betont er: „Dieses Buch ist kein Meinungsbuch. Es ist eine Evidenzsammlung.“ Sein Anliegen: Mehr Sozialarbeit, eine bessere Polizei-Kontrolle und Bodycams, die sich nicht nach Belieben ausschalten lassen. Mehr Diversität im Personal, so sagt er, sei keine Garantie für weniger Gewalt. „Das Polizeisystem an sich ist das Problem. Da bleibt dann auch Mohamed vor allem Polizist.“