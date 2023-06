Musikszene

Der Rock 'n' Roll, die Groupies und der Sex - eine orgiastische Geschichte

Plus Die Rammstein-Debatte hat das Thema Groupies auf die Tagesordnung gebracht. Beim Blick zurück zeigt sich: Geschichte wiederholt sich auch in der Rockmusik.

Von Ronald Hinzpeter

Warum spielt jemand in einer Band? Wegen der Kunst? Unsinn. Einem Gutteil der Rockmusiker ging es immer um das eine. Wer in einer Band die Gitarre richtig rum halten kann, wirkt cooler als der picklige Rest der Konkurrenten im Kampf um das weibliche Geschlecht. Keith Richards pflegt zu diesem Thema eine sehr professionelle Sichtweise: „Ich habe nicht mit der Musik angefangen, um mit jemandem im Bett zu landen. Aber es ist Teil von meinem Job“, sagte er einmal in einem Interview. Etwas drastischer formulierte es der mittlerweile verstorbene Chef von Motörhead, Lemmy Kilmister: "You get more pussy when you`re in a band." Freundlich ausgedrückt: Als Musiker kommst du an mehr Frauen ran. Die Rammstein-Debatte wirft ein neues Schlaglicht auf das Thema Groupies, also jene Frauen, die mit Musikern abhängen und sich mit ihnen vergnügen - oder vielmehr umgekehrt. Dabei taucht immer wieder die Frage auf, ob die Frauen denn nicht wissen konnten, was Bands so alles hinter der Bühne treiben. Nun ja, vielleicht wussten sie es wirklich nicht, denn sie waren ja teilweise sehr jung - und die Geschichten über die Beziehung zwischen Bands und Groupies sind schon sehr alt. Deshalb lohnt sich ein Blick zurück.

Der Groupiewahnsinn ging schon in den 40er Jahren los

Der Groupiewahnsinn ist älter als die Popkultur. Schon Frank Sinatra wurde von weiblichen Fans in den 40er Jahren heftig umlagert. Kein Wunder: Während die Männer im Pazifik und in Europa kämpften, war „Ol’ Blue Eyes“ ein toller „Ersatz“, ein Kerl zum Anschwärmen. Elvis und die Beatles wirkten auf viele junge Frauen wie das Licht auf die Nachtfalter und sie nahmen das Angebot dankend an. Lamar Fike, einer aus der Entourarage des King of Rock 'n' Roll, erzählte es in einem Interview mal so: "Elvis hat mehr Ärsche gesehen als ein Toilettensitz." In den späten 60er Jahren ging es dann richtig ab. Die Rolling Stones galten lange als „Richtgröße“ in Sachen Dekadenz, Drogenkonsum und vor allem Groupieverschleiß. Von ihrer berüchtigten 1972er-Tournee durch die USA existiert ein Film, der sämtliche Exzesse ungefiltert auf Zelluloid bannt. Das Material von „Cocksucker Blues“ war so deftig, dass es umgehend in den Giftschrank gepackt wurde. Einige wilde Bilder davon vagabundieren durchs Internet.

