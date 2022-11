Interview

„Ein Volksfeind“: Das verspricht Ibsens Stück am Staatstheater Augsburg

"Ein Volksfein" wird zu Volksfeindin: Am Staatstheater Augsburg trägt Katja Sieder die Hauptrolle Dr. Stockmann in Henrik Ibsens Drama.

Plus David Ortmann inszeniert auf der Augsburger Brechtbühne Henrik Ibsens lokalpolitischen Krimi. In der Hauptrolle: Katja Sieder. Ein Doppel-Interview.

Von Rüdiger Heinze

Herr Ortmann, haben Sie denn eigentlich auch den kompletten Augsburger Stadtrat zu Ihrer Premiere von Ibsens „Ein Volksfeind“ an diesem Samstag in die Brechtbühne geladen? Den Stadtrat müssten doch diese grundsätzlichen Auseinandersetzungen zwischen lokalem Wohlstand auf der einen Seite, Gesundheit und Umweltschutz auf der anderen Seite besonders interessieren. Und auch, dass ein abgesicherter Befund durch Stimmmehrheit zu einer Falschaussage erklärt werden kann.



David Ortmann: Rein technisch laden wir den Stadtrat zu jeder Premiere ein. Ich denke auch, dass wir im vierten Akt eine ganz normale Stadtratssitzung zeigen. Aber eigentlich produzieren wir den „Volksfeind“ ja für das Theaterpublikum – um zu zeigen, wie sich Experten und gewählte politische Vertreter in so einer Sitzung verhalten. Es geht dabei nicht um eine eindimensionale Demonstration von Stadträten als Schießbudenfiguren und von einem weißen Ritter, der an der Politik zerschellt.

