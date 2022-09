Kraftklub spielt Spontan-Konzert am Augsburger Hauptbahnhof

Kraftklub-Fans müssen gerade aufpassen. Die Chemnitzer Band tourt durch Deutschland und spielt Spontan-Konzerte. Jetzt auch am Augsburger Hauptbahnhof.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das gilt gerade für die Fans der Band Kraftklub. Denn die tourt diese Woche mit dem Zug durch Deutschland. Die Besonderheit: Wo die Konzerte stattfinden, wird immer erst kurz zuvor klar und über die Sozialen Medien bekannt gegeben. In Augsburg standen die fünf Mitglieder am Dienstagabend plötzlich an Gleis 1 des Hauptbahnhofs.

Augsburger Fans schlagen vor, dass Kraftklub in ihren Wohnungen spielt

Am gleichen Tag hatten Felix Kummer, Karl Schumann, Till Kummer, Steffen Israel und Max Marschk schon in Nürnberg und München gespielt. Mit der Mini Tour macht die Band mit K auch Werbung für ihr neues Album "Kargo", das am 22. September veröffentlicht wurde. Ein paar der Fans haben sich in München noch Zugtickets gekauft und sind mit in den Zug gestiegen, um auch noch das nächste Konzert zu sehen.

Am Augsburger Bahnhof musste sich die Band erstmal orientieren. "Ihr seid jetzt live dabei, wie spontan es wirklich bei diesen Konzerten zugeht", entschuldigte sich Felix Kummer bei den Schaulustigen, die bereits warteten. "Wisst ihr vielleicht, wo man hier überdacht spielen kann?" Ein paar Ideen wurden in den Raum geworfen: Kantine, Parkdeck, Bahnunterführung. Aber alles wurde wieder verworfen, schließlich musste die Band an dem Abend noch den nächsten Zug erwischen. Ein paar Fans boten sogar ihre Wohnungen in Bahnhofsnähe an.

Letztes Konzert der Tour findet in Köln statt

Schließlich blieb die Band doch am Gleis. Eine Sitzbank wurde zur Mini-Stage umfunktioniert und ohne Mikro oder Verstärker legten sie los. Die Lieder: Ein Song reicht, Fahr mit mir, Blaues Licht und Chemie Chemie Ya. Ein kurzes Set, bei dem sich zum letzten Song trotzdem so etwas wie ein kleiner Moshpit bildete – alles mit dem Augsburger Hauptbahnhof und dem Hotelturm im Hintergrund. Nach einer halben Stunde war es dann vorbei. Die Band bedankte sich, bevor sie sich verabschiedete. Fest steht schon: Die Abschluss-Show dieser Mini-Tournee findet am Donnerstag in Köln statt.

