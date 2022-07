Water & Sound Festival bringt Musik,Tanz und einen Wasservogel

In Augsburg beginnt das Water & Sound Festival mit Musik, Tanz und Vorträgen über die Ressource Wasser. Dabei begibt sich ein großer Wasservogel auf Reisen.

Das Festival der Kulturen wird dieses Jahr zum ersten Mal als Water & Sound Festival gefeiert. Es ist eine Synthese mit dem Unesco Weltkulturerbe der Wasserstadt Augsburg eingegangen. Girisha Fernando, der künstlerische Leiter des Water &Sound Festivals, betont dass "Wasser und Musik und Lokales und Globales sich miteinander verbinden". Deshalb steht das Water & Sound Festival unter dem "Tuareg"-Motto "Wasser ist Leben".

Parade mit Wasservogel soll ökologische Sensibilität beim Water & Sound Festival zeigen

Das Festival wird am Donnerstag, 28. Juli um 18.30 Uhr mit Vorträgen von Jens Soentgen vom Wissenschaftszentrum Umwelt der sich der Wasserthematik über Saint-Exupéry's "Der kleine Prinz" nähert und dem britischen Autor Andy Morgan in den Wassertürmen am Roten Tor und im Handwerkerhof starten. Eine Kunstperformance mit Umzug und Musik folgt am Freitag, 29. Juli.

Dann begibt sich der Bambus-Wasservogel am Schaezlerbrunnen um 18 Uhr auf seine Reise. "Wir wollten da keinen Plastikvogel hinstellen, sondern ökologische Sensibilität fördern", so Fernando, der fortfährt: "Im Siebentischwald startet die Parade an einem ruhigen Ort und führt dann in die Altstadt ins Leben." Julia Magg ergänzt: "Alle dürfen bei der Parade mitlaufen, der Einstieg ist jederzeit möglich." Der Umzug wird von lokalen und internationalen Musikern wie Laura Misch begleitet, die den Vogel begrüßt. Danach begleitet eine Marching Band im Stil einer bayrischen Blaskapelle den Vogel mit Liedern aus aller Welt zum Roten Tor, wo er um ca. 18.45 Uhr ankommt. Dort angelangt wird die Wahlpariserin und gebürtige Algerierin Saadia Souyah zusammen mit 10 bis 12 Frauen aus Augsburg die Tanzperformance "Words of the Spirits" zeigen. Am Ende seiner Reise kommt der Wasservogel um 20 Uhr im Annahof an. Dann startet das offizielle Musikprogramm des Water & Sound Festivals mit der Frauencombo "Sahariennes".

Lesungen und Konzerte beim Water & Sound Festival auch am Kuhsee und auf der Freilichtbühne

Der erste Teil des Water & Sound Festivals schließt am Sonntag, 31. Juli um 19.30 Uhr wieder mit Vorträgen und zwar von Matthias Schmid vom Lehrstuhl für Humangeographie, einer Videoschaltung mit der BR-Journalistin Nabila Abdel Aziz und nochmals Buchautor Andy Morgan. Der zweite Teil des Water & Sound Festivals folgt dann am 6./7. August mit einer neuen Bühne am Kuhsee und dem Auftritt von Fatoumata Diawara und den Augsburger Philharmonikern auf der Freilichtbühne, denn wie Julia Magg sagt: "Die Stadt ist mehr als Rathausplatz und Annahof".

