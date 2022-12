Augsburg

"Wer das liest, ist schön": Biyon Kattilathu lehrt positives Denken, oder?

Plus Passt doch in die Zeit: Biyon Kattilathu vermittelt als Influencer, Bestseller-Autor und Bühnenstar Zuversicht - auch beim Auftritt in Augsburg. Aber was sagt er über das Leben?

Von Wolfgang Schütz Artikel anhören Shape

Schon sehr früh in dieser zweistündigen Druckbetankung mit positivem Denken ragt plötzlich eine Klippe gefährlich auf. Bis dahin hatte sich der Reigen der Ermunterungen und Ermutigungen im sehr gut gefüllten Kongress am Park wohlig entfaltet, begonnen gleich damit, dass auf jedem der rund 1200 besetzten Sitzplätze ein Zettel lag mit einer Willkommensbotschaft: „Wer das liest, ist schön“ – samt Herzchen. Gesandt von Biyon, der sich auf der Bühne ironisch als „Guru“ dieser „Glückssekte“ vorstellte, aber natürlich der Star ist – mit betont flacher Hierarchie aber, einer von allen hier, der meistens im Wir spricht und mit seinen Einsichten inspirieren will.

