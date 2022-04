Ikonische Oasis-Gitarre wird in Paris versteigert

Eine Gitarre des ehemaligen Oasis-Musikers Noel Gallagher soll im Mai unter den Hammer kommen. Die ES-355 ist restauriert.

Eine ikonische Gitarre des ehemaligen Lead-Gitarristen der Britpop-Band Oasis wird in Paris versteigert.

Die Gitarre Noel Gallaghers soll am Abend der Trennung der Band zu Bruch gegangen sein und ist laut Mitteilung der Galerie Artpèges seither ein Symbol der Spaltung der gefeierten Band um die Gallagher-Brüder, die Massen von Fans weltweit bewegte.

Nach wochenlangem Zwist hatte die Band bei "Rock en Seine" in Paris 2009 kurzfristig ein Konzert nach einem Streit abgesagt. Wenig später kündigte Noel seinen Austritt aus der Band an. Er könne keinen Tag länger mit seinem Bruder Liam zusammenarbeiten. In dem Streit kurz vor der Trennung soll Liam die Gitarre von Noel zertrümmert haben.

Mittlerweile wurde die geschichtsträchtige rote Gitarre ES-355 restauriert. Unter den Hammer kommt sie in Paris zusammen mit einer Mitteilung Noel Gallaghers. Die Gitarre ist Teil einer Auktion rund um Rockmusik. Angeboten wird dort am 17. Mai unter anderem auch Bühnenkleidung des Depeche-Mode-Musikers Martin Gore.

Oasis hatte sich Anfang der 90er Jahre in Manchester gegründet: Die Gallagher-Brüder waren zunächst einer anderen Band beigetreten, und diese wurde dann umbenannt. Ihren Durchbruch feierten die Vertreter des Britpop 1994 mit der Single "Live Forever". Zu ihren großen Hits gehören die Songs "Wonderwall" und "Don't Look Back in Anger". Ihr letztes gemeinsames Studioalbum "Dig Out Your Soul" kam 2008 heraus.

