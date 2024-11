Noel Gallaghers «beste Gitarre der Welt» versteigert

Für Oasis-Mitglied Noel Gallagher ist sie die «beste Gitarre der Welt» gewesen. Nun wurde das Instrument in Großbritannien für 226.800 Pfund (etwa 271.400 Euro) versteigert, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Nach Angaben des Auktionshauses Propstore war es eine der wichtigsten Gitarren für Gallagher während der Britpop-Ära in den 1990er Jahren und vermutlich diejenige, die er zu der Zeit am häufigsten nutzte.

Die Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine wurde 1997 speziell für den Musiker hergestellt. Er nutzte sie unter anderem bei den Aufnahmen zum dritten Oasis-Album «Be Here Now».

Oasis um die Brüder Noel und Liam Gallagher hatte im Sommer für 2025 eine weltweite Comeback-Tour angekündigt. Seitdem ist der Hype um die Band enorm. Eine von Noel Gallagher signierte Teekanne ging bei der Auktion für 1.260 Pfund weg, ein von Liam Gallagher verwendetes Tamburin für 6.300 Pfund.

Memorabilien von Lennon und Jackson

Auch andere Musik-Memorabilien wurden versteigert. So erzielte ein Verstärker, den John Lennon in der Anfangszeit der Beatles unter anderem bei den Aufnahmen zum Debütalbum «Please Please Me» nutzte, 151.200 Pfund.

Für eine Jacke, die Michael Jackson bei den Proben für seine «Thriller»-Tour trug und die von dem Megastar signiert ist, lag das erfolgreiche Angebot bei 189.000 Pfund. Bei Jacksons handgeschriebenem Songtext zu «Beat It» fiel der Hammer bei 53.550 Pfund.