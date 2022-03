Robbie Williams verkauft Werke der Street-Art-Legende Banksy

Plus Die Kunst des Street-Art-Meisters Banksy hat wieder einmal Millionen eingebracht, diesmal dem Popstar Robbie Williams. Es geht aber auch günstiger.

Ist das nicht komisch? Je länger Banksys als großer Unbekannter unterwegs ist, desto weniger kratzt einen seine wahre Identität. Aber vielleicht sind die simplen wie geistreichen Bild-Parabeln dieses Superman der Street Art auch einfach etwas zu präsent in den Medien. Und womöglich ist die Tatsache, dass sich der Sänger Robbie Williams gerade jetzt von zwei Banksys getrennt hat, schon das Indiz für eine gewisse Sättigung.