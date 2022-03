Ausstellung

06:00 Uhr

Armeemuseum Ingolstadt: Fotos eines lange unbeachteten Kriegs

Unter dem Titel „Donbas – Krieg in Europa“ sind bis 26. Juni 45 Schwarz-Weiß-Fotografien von Till Mayer im Bayerischen Armeemuseum in Ingolstadt zu sehen.

Plus Journalist und Fotograf Till Mayer reist seit Jahren in die Ukraine. Seine Bilder zeigen das Leben an der Front 2017 bis 2021. Derzeit sind sie im Bayerischen Armeemuseum zu sehen.

Von Dorothee Pfaffel

Wie eine gute Freundin hält der ukrainische Soldat die Schaufensterpuppe ohne Unterleib im Arm. Mit ihrer Silhouette täuscht sie feindliche Scharfschützen. Die Löcher im Brustkorb der mit Klebeband notdürftig geflickten Puppe zeugen von den Kugeln, die sie eingefangen hat in einem Krieg, der im Westen lange vergessen war. Dabei ist der Osten der Ukraine seit der Annexion der Krim durch Russland und der Ausrufung der „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk 2014 nicht mehr zur Ruhe gekommen.

