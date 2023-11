Ausstellung

Auf den Flügeln des Gesangs im Haus der Kunst

Plus Meredith Monk ist mit ihren 80 Jahren die Supersirene unserer Tage und noch so viel mehr: Das Haus der Kunst richtet der großen New Yorker Musikerin mit Drang zur Bewegung nun die erste Retrospektive aus.

Odysseus soll öfters vom Kurs abgekommen sein, doch auf der Münchner Prinzregentenstraße war er sicher nicht unterwegs. Mit dem Schiff kommt man dort schlecht vorwärts. Wenige Meter vor dem Haus der Kunst beginnt es allerdings so fein zu säuseln, dass man unwillkürlich an den antiken Helden denken muss. Eine Frauenstimme lockt ohne jedes Vibrato und in einer Höhe, die sich erstaunlich gegen den dumpfen Verkehrslärm behauptet. Man ist gefangen von dieser Sirene. Tatsächlich gibt es für Meredith Monk keinen besseren Auftakt.

Wer diese verrückt talentierte Künstlerin mit den dünnen langen Zöpfen nur ein einziges Mal gehört hat, dem fädelt sich dieses insistierende Timbre ins Gedächtnis. Ganz gleich, ob sie in tiefere Lagen hinabsteigt oder sich über drei Oktaven hinauf gluckst, gurgelt, grunzt, zirpt, kreischt, hechelt und sogar jodelt, um zur Beruhigung wieder Vokalisen in den Raum gleiten zu lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

