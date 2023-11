Ausstellung

18:00 Uhr

Augsburger Silberkunst glänzt in Mainz

Plus Das Dom- und Diözesanmuseum am Rhein zeigt jetzt neben der eigenen Augsburger Prunkmonstranz noch zwei weitere liturgische Geräte vom Lech. Anlass: die Mainzer 700-Jahrfeier des ersten deutschen Kartäuser-Klosters.

Von Rüdiger Heinze Artikel anhören Shape

Ob Gemälde wie die von den Holbeins, ob Skulpturen wie von Georg Petel, ob Kabinettschränke oder Silber, ob Uhren oder Prunkrüstungen: Wer sich für Kunst und Kunsthandwerk einerseits, Augsburg als spätmittelalterliches beziehungsweise frühneuzeitliches Zentrum für die Produktion wertvoller, ästhetischer Artefakte interessiert, der weiß, dass diese in den berühmtesten Museen der Welt versammelt sind: Getty (Los Angeles), Metropolitan Museum of Art (New York), British Museum ( London), St. Petersburg, Paris, Wien, Rom, München... Und so erstaunt nicht, wenn jetzt im Mittelpunkt einer Jubiläumsausstellung über die Kartause von Mainz, dieses einst älteste Kartäuserkloster in Deutschland, auch ein barocker Kelch und eine barocke Monstranz aus der Kunstmetropole Augsburg betrachtet werden können - um 1715 fein getrieben, gegossen, ziseliert, graviert, punziert und mit Edelsteinen verziert von Franz Ignaz Berdoldt, Meister-Silberschmied am Lech, der seine Arbeiten europaweit vertrieb. Im knapp 200seitigen Katalog sind diese liturgischen Geräte als einzige nachweisbare Zeugen aus dem kostbaren Kirchenschatz der Mainzer Kartause geführt.

1320 an einem heute unbekannten Ort im Rheingau gegründet, zog die erste deutsche Kartäusergemeinschaft bereits 1323 wieder um - und zwar auf den Michaelsberg vor Mainz, weswegen im Dom- und Diözesanmuseum 2023 die 700-Jahr-Feier des ehemaligen Klosters anhand einer Sonderschau begangen wird. Anhand gut 80 Exponaten wird die mehrhundertjährige Geschichte der nüchternen, strengen, ja asketischen Klostergemeinschaft dargelegt, die 1084 bei Grenoble durch den heiligen Bruno ihren Anfang nahm und 1320 den Rheingau erreichte, als zwischenzeitlich die Ordensregeln festgeschrieben waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen