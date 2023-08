Ausstellung

vor 18 Min.

August und Elisabeth Macke: Eine Ausstellung über ihre Liebe

Plus August und Elisabeth Macke waren ein Traumpaar – im Franz Marc Museum in Kochel ist ihre vielschichtige Beziehung in einem betörenden Bild-Parcours zu erleben.

Von Christa Sigg Artikel anhören Shape

Märchenhaft war diese Begegnung. Wenn man dafür ein Bild aussuchen müsste, dann das "Orientalische Liebespaar", das sich in einem paradiesischen Garten zärtlich zugeneigt die Hand hält. 1912 hat August Macke diesen Entwurf für einen Wandteppich gemalt, da ist er mit Elisabeth bald acht Jahre zusammen, doch die Begeisterung dringt aus jedem seiner Briefe – bis er sechs Wochen nach Beginn des Ersten Weltkriegs mit nur 27 Jahren an der Westfront fällt.

Man muss in der Kunstwelt lange suchen, um ein vergleichbar intensives Miteinander auf mehreren Ebenen zu finden. Heute würde man wenig poetisch von einem Power Couple sprechen, das trifft es zwar nicht ganz, aber die Mackes zogen in jeder Hinsicht an einem Strang. Bereits ein Jahr nach dem Tod des Malers hat Elisabeth damit begonnen, sein Schaffen systematisch zu ordnen, Korrespondenzen und Schriftstücke zu archivieren und Ausstellungen in die Wege zu leiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen