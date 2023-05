Aus der Provinz, für die Provinz: Die Welt des David Hockney auf 90 Quadratmetern

Ausflug-Tipp: Reinhold Würth zeigt in seinen Museen von Künzelsau und Schwäbisch Hall eine umfassende Hockney- und Baselitz-Sonderschau zum Nulltarif.

"Dann wahrhafftig steckt die kunst inn der natur – wer sie herauß kann reyssen der hat sie." So befand es einst Dürer – und danach handelt der britische Maler David Hockney, jetzt noch im 21. Jahrhundert. Er bezieht aus der Natur seine Kunst. Wenn auch nicht wie der Nürnberger im grafischen Kleinformat per Silberstift, Gravurnadel, Holzschneidemesser, sondern mit dem iPad. Seit 2010 hat sich Hockney – neben fortgeführter Malerei in Öl und Acryl – darauf spezialisiert, mit dem iPad-Stift am Screen dem jahrhundertealten Kunstgeschichtsbuch der Landschaftsmalerei ein weiteres Kapitel hinzuzufügen.

Reinhold Würth zeigt Hockney in Künzelsau und Schwäbisch Hall

Keinen geringen Anteil an diesem Spätwerk auf der technischen Höhe der Zeit hat Hockneys Alterssitz in der Normandie, wo er seit 2019 nahe Beuvron-en-Auge auf einigen tausend Quadratmetern lebt und arbeitet. Der heute 85-Jährige hatte sich diesen Alterssitz auch wegen der gegenüber seiner englischen Heimat reicheren Flora gewählt – was sich in seiner Plein-Air-Malerei von seinem Anwesen niederschlägt. Das Besondere dieser iPad-Malerei vor der Natur aber ist, dass sie im Pocket-Format zwar ausgeführt, dann jedoch stark vergrößert mit Inkjet in elf Farben auf Papier ausgedruckt und aneinandergereiht präsentiert wird.

Nach dem Vorbild des 70 Meter breiten Teppichs von Bayeux (um 1070) und nach dem Formmodell chinesischer Rollenbilder entwarf Hockney 2020/2021 einen Normandie-Landschaftsfries, der gleichzeitig einen Jahreszeiten-Zyklus darstellt. Ein Meter hoch, 90 Meter breit, ergeben dutzende abstandslos gehängte iPad-Ausdrucke eine Panorama-Landschaft – nicht als Rundum-Ansicht, sondern als Bildabfolge unterschiedlicher Blickrichtungen. Mal sind die Motiv- und Perspektivbrüche stärker erkennbar, mal weniger – wie zum Winter-Beginn und Winter-Finale des Malbandes: kahle, schwarze Baum-Silhouetten, erst ohne, dann mit Schnee.

Blühende Apfelbäume in David Hockneys "A Year in Normandie"

Dazwischen entfalten sich reich die Impressionen Hockneys von "A Year in Normandie": blühende Apfelbäume, blühender Löwenzahn, Landregen, leuchtend blaue Iris und leuchtend gelbe Palmlilie, Heuballen auf der Wiese, reifende Birnen, geschlagenes Holz, fallende Blätter. Kein Mensch ist zu sehen, nur seine zivilisatorischen Eingriffe, darunter Hockneys Atelier-Haus aus dem Sichtwinkel unterschiedlicher Himmelsrichtungen.

Dieser lichtvolle, farbenprächtig und harmonisierend kolorierte Fries, von dem drei Exemplare existieren, ist nun im Museum Würth 2 von Künzelsau-Gaisbach eingezogen – nach seiner Pariser Präsentation im Musée de l'Orangerie, wo er auf Monets Seerosenbilder antwortete. Indem das Publikum das gut 90 Meter breite Panorama in Hufeisenform abschreitet, spult sich ein Jahreszeiten-Film und ein Spaziergang über Hockneys Grundstück ab. Zur rollenden Kamera werden die Augen, die Hockneys Multiperspektive einzuordnen haben. Den stärksten Eindruck schafft das Zentrum im großen Ausstellungsraum – hat man doch hier einen Gutteil des umlaufenden Frieses im Blick und dazu eine monumental-vierteilige Jahreszeiten-Ölmalerei Hockneys von drei Bäumen bei Thixendale im englischen East Yorkshire (2007/2008) – ein Zyklus, der bereits zum gut sortierten und zeitgleich präsentierten Altbesitz von Hockney-Kunst in der Sammlung Würth gehört.

Lesen Sie dazu auch

Eine Doku zeigt die Entstehung von "A Year in Normandie"

Auch eine Filmdokumentation über die Entstehung von "A Year in Normandie" ist zu sehen – und wer will, kann sich eine kleine Ausgabe des Frieses, als Leporello gefaltet im Katalog zur Schau, mit nach Hause nehmen und an die Wand pinnen (45 Euro) – oder sich im sogenannten Belvedere des Museums an der iPad-Malerei selbst versuchen. Das Motiv, das sich ausbreitet zu Füßen dieser Aussichtskanzel des Museums, ist vergleichbar durchaus mit Normandie und Yorkshire: die weithin sanft gewellte Hügellandschaft im Hohenloheschen.

Daneben gilt: Die Hockney-Schau (bis 16. Juli) ist derzeit nicht der einzige gute Grund für einen Ausflug in das Schrauben-Ländle des weltweit die Kunst ans Herz legenden Unternehmers und Philanthropen Reinhold Würth. In der sogenannten Provinz – also in Künzelsau sowie in Schwäbisch Hall – gibt es gleichzeitig aus seiner Kollektion zu sehen: eine große Georg-Baselitz-Ausstellung (ebenfalls im Museum 2 Würth, diesen Bau der David Chipperfield Architects), dazu in Schwäbisch Hall die Ausstellung "Rosenrot – Grasgrün – Quittengelb" über Pflanzendarstellungen in der Kunst (Kunsthalle Würth, bis 5. November) – einmal ganz abgesehen von der ständigen Sammlung Alter Meister in der Johanniter-Kirche Schwäbisch Hall und dem Skulpturenpark in Künzelsau-Gaisbach. Man kann solch geballtes Kunst-Engagement gar nicht hoch genug einschätzen, zumal der Zutritt zu allem stets kostenlos ist.