Jesus, Maria und Söder: Krippen-Schau "Crazy Christmas" im Nationalmuseum

"Jesus wird an einer Baustelle geboren" heißt das Werk, das Rudi Bannwarth aus Ettlingenweiher in der Zeit von 2015 bis 2021 geschaffen hat.

Plus Heilige Geschichte, neu sortiert: Das Bayerische Nationalmuseum zeigt in der Ausstellung "Crazy Christmas" zeitgenössische Krippenkunst.

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder – meist von hoch oben, vom Dachboden. Im Pappkarton schlummernd, mit all den anderen geschnitzten Holzkrippenfiguren, hat es dort lange Monate in einem dunklen Winkel auf seinen nächsten Auftritt gewartet. Und so liegt es dann am 24. Dezember endlich im Stroh, das Jesulein. An seiner Seite lächeln Ochs und Esel, Josef und Maria und Markus Söder... Markus Söder? In dieser Krippe der etwas anderen Sorte steht ein Mann im Anzug mit staatstragender Haltung nah bei der Heiligen Familie. Unzweifelhaft: Bayerns Ministerpräsident. Treibt da einer einen Scherz mit dem Begriff des Heilands? Mit dem weisen König von Amts wegen? Aber rund um Söder hat sich Bethlehem sowieso in eine Großstadtszenerie verwandelt, fern von jedem biblischen Stallduft: Hochhäuser, Baucontainer,Verkehrsschilder. Dieses Modell hat der bayerische Künstler Rudi Bannwarth geschaffen. Aktuell ist sie im Bayerischen Nationalmuseum zu bestaunen – neben der klassisch-traditionellen Krippenausstellung zeigt das Museum in diesem Jahr solche Weihnachtskrippen der Gegenwart: "Crazy Christmas", verrückte Weihnacht. Politisch, kritisch, apokalyptisch.

Rudi Bannwarths Krippe eröffnet ein Münchner Panorama

Bauen sie in Bannwarths Krippe die zweite Münchner Stammstrecke? An der Dauerbaustelle Gasteig? Oder bröckelt und zementiert sich hier einfach nur der menschliche Alltag im Straßengewusel einer Metropole? "Nicht das Wie und Wo der Geburt Jesu ist das Entscheidende, sondern die Wahrnehmung und die Reaktion auf das, was geschieht", hat der Künstler erklärt. Und hier reagiert ein Erzengel in der Latzhose: Die Figur grübelt mit der Hand am Kinn über der Szenerie, von seiner Empore aus, einem Baucontainer. Unten auf der Straße steht und wartet ein Migrant mit seinem Kind im Arm hinter einem Bauzaun. Zutritt zum Christuskind verboten? Josef, im Urtext Zimmermann, ist jedenfalls in Bauhof-Orange und Helm gekleidet – bodenständig. Bannwarth hat dieses Breitbild-Modell zwischen 2015 und 2021 geschaffen, mit Holz und Stahl. Der wichtigste Baustoff scheint aber die Sozialkritik. Graffitis an den Wänden mahnen "Glaube, Liebe Hoffnung", warnen "Gier frisst Hirn".

