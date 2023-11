Ausstellung

Das kommt von Herzen: Kiki-Smith-Ausstellung in München

„Heart for Floor” der Künstlerin Kiki Smith (*1954, in Nürnberg).

Plus Ihr Werk kreist um den menschlichen Körper und dessen Verletzlichkeit. Damit arbeitet Künstlerin Kiki Smith am Puls der Zeit – eine Ausstellung in der Pinakothek der Moderne in München.

Von Christa Sigg Artikel anhören Shape

Will man’s nun organisch mit allen Herzkranzgefäßen, was immer auch ein bisschen gruselig wirkt, weil man das Blut unwillkürlich mitdenkt? Oder bevorzugt man eher die stilisierte Form? Am besten noch in Rot, damit keine Zweifel an der „Herzlichkeit“ aufkommen. Die amerikanische Künstlerin Kiki Smith hat sämtliche Varianten parat, und dann kriegen in der Pinakothek der Moderne auch alle ihr Herz ab: Menschen, Katzen, Hunde ... In den Tiefen ihres Œuvres sind da noch ganz andere Empfänger auszumachen. Denn Herzen gehören wie die Sterne zur ikonografischen Grundausstattung des Kiki-Kosmos.

Beide Zeichen irritieren in einer coolen Kunstwelt. Ach, wie poesiealbumhaft sentimental, möchte man einwerfen, und dann geht es eben doch ans Eingemachte, an all die Innereien, die die Lebensmaschine am Laufen halten, und an Tabus. Als Kiki Smith 1976 nach New York gezogen war, wechselte sie beim Zeichnen bald von Alltäglichem wie Zigarettenschachteln und Kleidungsstücken zu Motiven, die mit Krankheit und Tod zu tun hatten. Ihr ging es um die Verletzlichkeit des menschlichen Körpers. So, als hätte sie das Aids-Virus schon vorausgeahnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

