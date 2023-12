Ausstellung

vor 18 Min.

Das Kunsthaus Kaufbeuren lotet Grenzen des Realismus aus

Plus Das Wesen der Realität sind Fragen, die die Kunst seit jeher beschäftigt hat. Die Maler Sven Drühl und René Wirths geben im Kunsthaus Kaufbeuren pointierte Antworten.

Von Martin Frei Artikel anhören Shape

Derzeit sind im Kunsthaus Kaufbeuren Landschaftsbilder von Sven Drühl und Stillleben von René Wirths zu sehen – nein, so einfach geht es im 21. Jahrhundert nicht mehr. Zwar beziehen sich die beiden Berliner Künstlern in den rund 60 Werken, die dort bis April ausgestellt werden, auf diese ganz klassischen Genres der Malerei. Trotzdem lassen sich ihre Arbeiten absolut nicht in diese kunsthistorischen Schubladen stecken. Es ist vielmehr das Phänomen der (individuell wahrgenommen) Realität und die daraus resultierenden Konzepte des Realismus, mit denen die Maler lust- und kunstvoll spielen.

Da sind zum einen die Arbeiten von Wirths (Jahrgang 1967), die alltäglichen Gegenständen die große Bühne bieten. In teilweise monumentalen Formaten, die auch die Ausstellungsräume des Kunsthauses Kaufbeuren an seine Grenzen bringen, schafft er „Stillleben“, oder besser „Porträts“ von Dingen. Handwerklich brillant und altmeisterlich in Öl auf Leinwand türmt sich etwa eine „Klopapierrolle“ (2006) auf. Dieser Prototyp des Banalen ist bis ins kleinste Detail ausgearbeitet und bekommt durch den Durchmesser von rund einem Meter schon rein optisch eine neue Bedeutung. Noch beeindruckender: Eine „Wasserflasche“ (2014) aus Plastik, drei Meter lang, die halb ausgetrunken daliegend unweigerlich die Aufmerksam auf sich zieht. Sie wirkt so realistisch, dass man auf den ersten Blick eine Fotoarbeit vermuten möchte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen