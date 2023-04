Ausstellung

18:00 Uhr

Das Schaezlerpalais in Augsburg zeigt die teure Perle der schönen Kleopatra

Plus 1400 barocke Gemälde können die Kunstsammlungen Augsburg nicht ständig zeigen. Aber jetzt kommen in der Schau "Barocke Bildwelten" wesentliche Arbeiten zu ihrem Recht.

Von Rüdiger Heinze Artikel anhören Shape

Es war nämlich so, dass das Liebespaar, das so gern rauschend gefeiert hatte, bevor es sich entleibte, in eine Wette trat: Beide behaupteten, ein teureres Festmahl als der andere hinzaubern zu können. Wer gewann die Wette? Es war die schöne Kleopatra und nicht ihr Lover Marcus Antonius. Sie gewann, indem sie zu einem chemischen Trick griff. Sie nahm eine ihrer kostbaren Perlen vom Ohrläppchen – überlieferter Wert: etliche Millionen Sesterzen – und ließ sie in ein Trinkgefäß voll von Essig fallen. Die Perle löste sich auf – und mit ihr die Millionen von Sesterzen –, Kleopatra trank das Gemisch, schüttelte sich – und triumphierte.

So soll es sich laut Plinius dem Älteren zugetragen haben, und so ist es jetzt im Schaezlerpalais farbenprächtig und italienisch in Nahansicht des wettenden berühmten Liebespaars auch zu sehen. Nicola Grassi hat es in Öl auf Leinwand um 1745 gleichsam dokumentiert, jenen Moment, da die Perle gleich in den Essig fällt. Verblüfft steht Marcus Antonius daneben. Einst hing das Großformat repräsentativ im Augsburger Rathaus – auch weil die Abgeordneten früherer Zeiten für Kunstankäufe mehr Geld zur Verfügung stellten als heute –, mittlerweile aber gehört das Bild zusammen mit seinem Pendant "Alexander und Kleophis" zum Bestand der Deutschen Barockgalerie von Augsburg, die 1970 vom Kunstsammlungsdirektor Bruno Bushart erst begründet, dann ausgebaut wurde und heute rund 1400 Werke umfasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen