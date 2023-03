Das Textilmuseum geht der "Coolness" modisch nach

Plus Das Textil- und Industriemuseum Augsburg widmet der "Coolness" in all ihren Ausprägungen und Widersprüchen eine große Schau. Im Zentrum stehen Begegnungen mit Ikonen.

Das 20. Jahrhundert verlangte von den Menschen viel. Jahrhundertealte Staatsformen wurden entsorgt, Weltkriege geführt, Waffen erfunden, die die ganze Welt vernichten können. Hinzu kam der technische Fortschritt, der die Lebenswelt in allen Bereichen radikal umkrempelte, beruflich, aber auch zu Hause.

Ausstellung zeigt, welche Rolle die "Coolness" in der Mode einnimmt

Um in all dem Trubel den Kopf nicht zu verlieren, um vor Panik, Angst und Sorge nicht zu vergehen, gab es als Gegengewicht eine Haltung, die sich schon in den 1920er Jahren aufspüren lässt. Das heruntergekühlte Ich, allgemein bekannt geworden mit dem Anglizismus: die "Coolness". Und bei ihr handelt es sich wiederum um etwas höchst Widersprüchliches. Denn ob die zur Schau getragene Kühle innerlich tatsächlich eine Entsprechung findet oder ob es sich da nur um eine Fassade handelt, die etwas kaschiert, das kann von außen nur schwer gesagt werden.

Das Textil- und Industriemuseum Augsburg hat gemeinsam mit LWL-Industriemuseum Bocholt eine große Ausstellung zusammengetragen, die der "Coolness" in der Inszenierung der Mode im 20. Jahrhundert nachspürt und dabei immer wieder historische Anknüpfungspunkte bietet. Vom Ledermantel bis zum T-Shirt, von der Jeans bis zum Smoking reicht die Kleiderpalette, die präsentiert wird. Wobei die Stücke das eine sind und die Träger das andere.

Bertolt Brecht inszenierte sich in den 1920er Jahren mit einem Ledermantel

Gleich am Anfang begrüßt einen zum Beispiel das Konterfei von Bertolt Brecht, der schmächtige Mann sitzt in einem schweren Ledermantel, es ist eines seiner berühmt gewordenen Bilder aus den 1920er Jahren. Der junge, wilde Schriftsteller, der sich – wie andere wilde junge Männer auch – einen modischen Schutzpanzer zugelegt hat, ein Kleidungsstück, das über die Reiterei und die frühe Fliegerei seinen Weg in die Gegenkultur findet. Ein halbes Jahrhundert später rüsten sich fast alle Rockbands mit Lederjacken, bevor sie die Bühnen betreten. Die Straßenaufnahmen aus London in den späten 1970er Jahren zeigen Punks mit Irokesenschnitt und Lederkluft.

Denn fest zur "Coolness", der emotionalen Abwehr der Welt, gehört der rebellische Gegenangriff, modisch ausgedrückt immer als eine Aneignung sowie Um- und Aufwertung von Kleidung. An keinem Kleidungsstück kann das besser studiert werden als an der Jeans. Auf dem Werbeplakat für die Schau ist James Dean zu sehen, die Daumen lässig in den Taschen seiner Jeans, im Gesicht etwas Unbestimmtes, Vages, Gelangweiltes. Der junge Rebell in seiner Paraderolle als Jim Stark im Film "Denn sie wissen nicht, was sie tun". Kleidung und Haltung, die Jeans und die Coolness sind auf den Punkt gebracht.

Lesen Sie dazu auch

Mit den amerikanischen Soldaten kam die Jeans in den 1950er Jahren auch nach Deutschland. Wer etwas auf sich hielt, wer modisch vorn dabei sein wollte, musste irgendwie an eine Levi's, eine Wrangler oder Lee kommen. Von 1958 an gab es die Möglichkeit, die ersten "deutschen" Jeans der Marke Mustang zu kaufen.

Der Aufstieg der Jeans: Die Arbeiterhose wird Teil der High Fashion

Der Siegeszug der Jeans begann weltweit. Abgeschlossen war die Aneignung der Jeans, als Spitzen-Designer eigene Modelle entwarfen. In Augsburg ist es ein Modell von Dolce & Gabbana, das stellvertretend für viele andere stehen kann. Die Arbeiterhose hat da nicht nur den Massenmarkt erobert, sondern wird auch Bestandteil der High Fashion. Und ihre Träger wollen sich ein wenig von dem anziehen, was James Dean und Co. ein paar Jahrzehnte zuvor verkörpert haben: "Coolness". Die anfängliche Rebellion hat sich im Kommerz verstetigt.

Verschiedene Jeans-Outfits in der Schau "Coolness" im Textil- und Industriemuseum in Augsburg. Foto: Frauke Wichmann

In der Mode-Werbung war es Anfang der 1980er Jahre die blutjunge Brooke Shields, die unter dem Slogan, dass nichts zwischen ihre Jeans und sie komme, für Calvin Klein warb. Ein Skandal damals und gleichzeitig der Versuch, das Rebellische herauszukehren und den Verkauf der Jeans als erotisches Kleidungsstück zu steigern.

Es gibt also nicht nur Männer, die Vorreiter der "Coolness"-Idee waren. Auch Frauen verkörperten das – etwa als unerreichbare Diven. Ihr Schutzpanzer dann, der auf der einen Seite etwas Begehrenswertes zeigen soll, auf der anderen Seite aber auch Distanz schafft, ist in der Ausstellung das Abendkleid in all seinen Ausprägungen. Unter anderem ist ein Kleid zu finden, das der aus Günzburg stammende Opernstar Diana Damrau am Anfang ihrer Karriere auf der Bühne getragen hat.

Ausstellung im Textilmuseum beleuchtet auch die US-Subkultur der Zoot Suits

Eine Stufe weiter ging die Diva der Diven, ging Marlene Dietrich, als sie sich in Männerkleidung warf und im Anzug oder Smoking auftrat. Die Diva, die Geschlechterrollen einreißt, eine Frau, die ihre gesellschaftliche Rolle selbst bestimmt, die sich allerdings nicht in die Karten schauen lässt. Ein halbes Jahrhundert später lässt sich der neue Superstar am Pop-Himmel, lässt sich Madonna im Musikexpress wie die Dietrich einst ablichten: mit ähnlicher Frisur, Anzug und Zigarette zwischen den Fingern.

Interessant auch der Ausflug in US-Subkultur der 1930er und 1940er Jahre, als erst in Harlem und dann in Kalifornien die Zoot Suits aufkamen. Riesenhafte Anzüge mit schmalen Taillen, in denen sich an der Westküste junge Mexiko-Amerikaner den Raum nahmen, den sie in der Gesellschaft nicht bekamen.

Auch das T-Shirt steht für Coolness

Abgeschlossen wird die Ausstellung durch eines der einfachsten Kleidungsstücke, das T-Shirt. Dessen Karriere begann als Unterhemd. In den 1950er Jahren war es die amerikanische Jugendkultur, die Jeans und T-Shirt zur Uniform der Rebellion erhoben. Später tauchten T-Shirts in einer stärker kommerzialisierten Variante der Rebellion auf, zum Beispiel bei den Fan-Shirts der Heavy-Metal-Bands.

Das Textilmuseum in Augsburg greift mit dieser Schau ein Thema auf lustvolle Weise auf und spickt das von der Mode ausgehend mit vielen Querverweisen, hin zur Werbung, zu den Künsten, zum Film, aber auch der Jugendkultur. Und gleichzeitig präsentiert das tim eine Haltung, die sich in Krisenzeiten bewährt hat. Sehenswert.

Die Ausstellung "Coolness. Inszenierung von Mode im 20. Jahrhundert" ist bis zum 22. Oktober im Textil- und Industriemuseum Augsburg zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr.