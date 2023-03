Ausstellung

Der Überflieger aus Umbrien: Vor 500 Jahren starb der Maler Perugino

Plus Perugino ging vor allem als Lehrer Raffaels in die Geschichte ein – dabei hatte er selbst so viel drauf. In Perugia wird er mit einer Ausstellung gefeiert.

Von Christa Sigg

Isabella d’Este brauchte nur mit den Fingern zu schnippen, und schon pinselten die Maler drauf los. Keiner wollte es sich mit der gebildeten Mäzenin und wichtigsten Influencerin der Renaissance verscherzen. Perugino hielt sie allerdings hin. Und die Markgräfin war lange nicht die Einzige, die er zappeln ließ. Manche Kunden hatten bis zu 15 Jahre auf ihre Bestellung zu warten – das muss man sich erlauben können.

