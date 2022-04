Ausstellung

vor 36 Min.

Die Biennale zwischen Krieg und Vergnügen

Die Künstlerin Maria Eichhorn hat den Deutschen Pavillon in Venedig gestaltet. Sie legt in ihrer Arbeit die Substanz des Baus frei, der 1938 im Sinn der Nationalsozialisten monumentalisiert worden ist.

Plus Mit der 59. Biennale von Venedig feiert die Italienerin Cecilia Alemani die Kunst der Frauen. Im Deutschen Pavillon geht es ans Fundamentale.

Von Christa Sigg

Cecilia Alemani ist ständig in Bewegung. Dann schwingt ihr Rock unterm strengen schwarzen Jackett, und sie lächelt ungekünstelt in die Kameras. Ja, die Kuratorin der 59. Biennale will in Venedig die Kunst feiern. Endlich. Nach zähen Pandemiejahren mit unzähligen Bildschirmsitzungen im New Yorker Homeoffice sehnt sich die Italienerin nach echten, greifbaren Werken – und nach Begegnungen.

