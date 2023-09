Ein Künstler, der einen Mythos geschaffen hat

Plus Ignacio Zuloaga war auf der Suche nach der „spanischen Seele“ und hat einen Mythos geschaffen. Der spukt bis heute durch die Köpfe – und wird in der Kunsthalle mit famosen Bildern beleuchtet.

Das Knarzen der Knochen meint man förmlich zu hören. Völlig entkräftet trägt eine Schindmähre ihren frustriert vor sich hinstierenden Picador nach Hause. Blutig war der letzte Kampf, das sieht man den beiden an. Im wahrsten Wortsinn ist ein Bild des Jammers ausgebreitet und zugleich ein Statement von imposantem Ausmaß, mit dem Ignacio Zuloaga 1910 einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hat. Seinen Landsleuten war sofort klar, dass dieser Ritter von der traurigen Gestalt nicht nur für einen verlorenen Stierkampf steht – jetzt dominiert das Gemälde den zentralen Saal der Kunsthalle München und bringt Dilemma und Qualität dieses Malers fulminant auf den Punkt.

„Mythos Spanien“ lautet der Titel, und tatsächlich war es vor allem Zuloaga, der mit seinen Toreros und Flamenco-Tänzerinnen für ein Image gesorgt hat, das bis heute durch die Köpfe geistert. Mit diesem Personal feierte er seine größten Erfolge, teils mit seltsamen Blüten: Als Zuloagas Werke 1924 in New York ausgestellt wurden, waren bald sämtliche Hochsteckkämme ausverkauft. Die Amerikanerinnen wollten aussehen wie „waschechte“ Spanierinnen.