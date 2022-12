Herlinde Koelbl hält das Werden und Vergehen fest

Plus Die Fotografin Herlinde Koelbl präsentiert in Augsburg den völlig neuen Werkzyklus "Metamorphosen". Erstmals spielt bei ihr nicht der Mensch, sondern die Natur die Hauptrolle.

Berühmt geworden ist die Fotografin Herlinde Koelbl für ihren besonderen Blick, aber auch ihre Ausdauer und Hartnäckigkeit. Lange hat sie an ihren großen Themen gearbeitet, ob nun für "Das deutsche Wohnzimmer", "Starke Frauen" oder "Spuren der Macht". Immer ist auf ihren Bildern mehr als nur ein Porträt zu sehen, hat sie da auch in ihren Aufnahmen Geschichten sichtbar gemacht. Nun hat sich Koelbl noch einmal als Fotografin etwas vollkommen Anderem zugewandt: erstmals nicht den Menschen, sondern der Natur.