Ausstellung

18:00 Uhr

JR in München: Schaut uns in die Augen, Leute!

Arbeiten des Fotografen und Street-Art-Künstlers JR sind in der Hypo-Kunsthalle in München zu sehen.

Plus Mit verblüffenden Mitteln lenkt der Künstler den Blick auf Menschen im Abseits. In der Kunsthalle München ist diese Form der Street-Art aus der Nähe zu erleben.

Von Christa Sigg

Die kleine Valeriia hüpft so ausgelassen, wie das eigentlich nur Kinder können, die im Moment der Freude alles um sich herum vergessen. In Wirklichkeit hat die Fünfjährige nichts zu lachen. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine musste sie aus ihrer Heimat nach Polen fliehen, Valeriias Bild wandert dagegen um die Welt. Nach Paris, Berlin, Düsseldorf und Venedig wurde es nun auf dem Münchner Odeonsplatz ausgerollt – auf einer 45 Meter langen Plane. Deutlich sichtbar also. Auch für die russischen Kampfpiloten, die am 14. März bei Valeriias erstem großen Auftritt über Lwiw donnerten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen