Literaturhaus München zeigt den Meister der Tapeten

Plus Lesende Käfer und feixende Kinder: Mit Buntstiften und Wasserfarben erzählt der Künstler Nikolaus Heidelbach Geschichten zwischen Fantasie und Wirklichkeit.

Wer sich mit dem Illustrator Nikolaus Heidelbach beschäftigt, muss auf Überraschungen gefasst sein. Auf Buben und Mädchen, die nicht immer Bilderbuchkinder sind, auf Tiere, bei denen man nicht gleich „oh wie süß“ ausrufen möchte, auf einen Lebenslauf, in dem zwischen Studium und erster Buchveröffentlichung auch der Babysitterjob aufgeführt ist.