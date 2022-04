Mehr als nur farbenprächtige Blüten: Das faszinierende Werk der Georgia O'Keeffe

Die Amerikanerin Georgia O’Keeffe war mehr als Blumenmalerin, früh befasste sie sich mit Abstraktion. Das zeigt eine superbe Retrospektive in Basel.

Die Aussicht auf Wiesen und die fernen Ausläufer des Schwarzwalds hätte ihr sicher gefallen. Genauso der alte Baumbestand im Park und der Teich, der das Museum vor den Toren Basels einsäumt. Mitte Mai dürften dann auch die Seerosen blühen, damit wäre Georgia O’Keeffe ganz in ihrem Element. Die Natur hat sie zeitlebens inspiriert, Landschaften sind ihr wichtigstes Motiv – und mit den Blumen ist die US-amerikanische Künstlerin berühmt geworden.

Georgia O’Keeffe führt bis heute die Erfolgsliste der Künstlerinnen an

In jeder Postergalerie sind sie in scharf angeschnittenen Close-ups zu haben: Unschuldig weiße Stechapfelblüten, aus deren Kelchen vitale Stempel ragen, die mit ihren Enden ins Leere greifen, dann lila Petunien, die sich wie Mönchskutten im Wind blähen, oder der feuerrote Klatschmohn, in dessen Zentrum ein dunkles Geheimnis wartet. Man mag sich kaum lösen von diesen längst ikonischen Bildern, doch in der Fondation Beyeler hat man der Versuchung widerstanden, sich vor allem auf die populären Blumen zu verlassen, die nicht zuletzt auch die erotische Fantasie ankurbeln.

Der „Stechapfel“, das heißt, die „Weiße Blüte Nr. 1“ hat 2014 beim Auktionshaus Sotheby’s immerhin 44,4 Millionen US-Dollar eingebracht. Damit führt O’Keeffe bis heute die Erfolgsliste der Künstlerinnen an, und das weit vor Frida Kahlo (34,9 Mio. US-Dollar) und Spinnenmutter Louise Bourgeois (32 Mio. US-Dollar). Bereits 1928 konnte die damals Anfang 40-jährige O’Keeffe sechs Gemälde mit Calla-Lilien für 25.000 US-Dollar verkaufen. Das war zu dieser Zeit eine völlig irre Summe und der höchste Preis, der bis dato für Werke amerikanischer Künstler bezahlt wurde.

80 Gemälde sowie Zeichnungen und Aquarelle von Georgia O'Keeffe

Aber Flower-Power – und in diesem Fall trifft der abgenutzte Begriff im Wortsinn zu – ist eben nur eine Seite dieser Malerin, die nun in Riehen bei Basel von den ersten abstrakten Anfängen um 1915 bis in die späte Schaffensphase der 70er Jahre vorgestellt wird. Mit 80 teils großformatigen Gemälden und einem knappen Dutzend Zeichnungen und Aquarellen ist das deutlich mehr als kurz zuvor in Madrid im Museo Nacional Thyssen-Bornemisza und im Pariser Centre Pompidou und außerdem fern der üblichen Chronologie topografisch geordnet.

Es sind ja die Orte, die für O’Keeffe eine oft genug magische Bedeutung entfalten. Zuerst ist das ihr zu Hause auf einer Milchfarm bei Sun Prairie im Staat Wisconsin, wo sie 1887 geboren wird und mit sechs Geschwistern aufwächst. Georgias Talent wird sehr wohl zur Kenntnis genommen, mit zwölf weiß sie, dass sie unbedingt Künstlerin werden will. Und nach der Schule geht es dann auch gleich nach Chicago ans School of Art Institute. Die Besuche in den Galerien und Museen New Yorks weiten ihren Horizont, O’Keeffe ist bald schon mit der europäischen Avantgarde vertraut und verschlingt Wassily Kandinskys „Über das Geistige in der Kunst“.

Lesen Sie dazu auch

Ihr Geld verdient sie von 1915 an als Kunstlehrerin am College. In dieser Zeit experimentiert Georgia viel auf Papier, und man ist verblüfft von den sehr eigenständigen, abstrahierenden Kohlezeichnungen, durch die der Galerist Alfred Stieglitz – ihr späterer Ehemann – auf sie aufmerksam wird.

O'Keeffes Werke werden als weibliche erotische Kunst bejubelt

Der Fotograf und Doyen der New Yorker Kunstszene will sie unbedingt porträtieren und formt aus der 23 Jahre jüngeren, burschikos herben Schönheit eine fragile Art-Amazone. In endlosen Sitzungen entstehen Aktfotografien, die im prüden Amerika sofort einschlagen. Damit gibt sich die junge Frau freilich nicht zufrieden, sie will selbst als Künstlerin wahrgenommen werden und sorgt mit ihrer vegetabilen, organischen Formensprache gleich wieder für Diskussionsstoff.

Mit ihren Blumen ist O’Keeffe berühmt geworden. Foto: Edward C. Robison III

Ihre Werke werden als weibliche erotische Kunst bejubelt, das befremdet O’Keeffe mehr als es ihr schmeichelt, doch dieses Image sollte sie nicht mehr loswerden. Sehr viel später wollen sich die Feministinnen der Sechziger- und Siebzigerjahre an den scheinbar eindeutigen Verweisen auf die weiblichen Genitalien nicht mehr sattinterpretieren. Zudem lebt und arbeitet Georgia vollkommen selbstbestimmt und entspricht damit einem außergewöhnlich modernen Frauenbild. Bei aller Anerkennung und dem Austausch mit den Kollegen lässt O’Keeffe das hyperurbane New York aber eher kalt.

Georgia O'Keeffe malte New Mexicos Gebirgslandschaft

Es gibt nur wenige Bilder von Wolkenkratzern, die wie steil aufragende Felswände oder unheimliche Erscheinungen aus Traumsequenzen anmuten. Zum Zufluchtsort wird vielmehr das Feriendomizil der Familie Stieglitz am 350 Kilometer abgelegenen Lake George, wo O’Keeffe während der 1920er Jahre ihre ganz eigene, kaum einzuordnende Bildsprache zwischen Abstraktion und Figuration entwickelt.

Wolkenkratzer wie im Traum. Foto: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Dabei geht es immer um ihren Blick auf die Dinge. Sie habe so groß gemalt, sagt die Künstlerin, „damit andere sehen können, was ich sehe“. Und das kann bei aller formalen Klarheit auch rauschhafte Züge annehmen wie in den Gebirgslandschaften von New Mexico. Dort, „wo das Nichts um ein paar Nummern größer ist als in Texas“, findet Georgia im Sommer 1929 ihr Paradies und malt die typischen Gesteinsformationen, Canyons, Lehmhäuser und Tierschädel, durch die der Himmel leuchtet.

Sie schwelgt in Erdfarben, die ins Fleischige tendieren, etwa wenn sich Hügel in Falten legen und wie eine Ansammlung von Organen wirken. Und sie setzt herrliche Blau- und Grünabstufungen dagegen. Das kann gewöhnungsbedürftig daherkommen, manches erinnert an Dalí oder an die Airbrush-Auswüchse auf Kühlerhauben. Aber dann ist da eine kuriose Perspektive, ein rigoroser Anschnitt wie in der Fotografie der 20er Jahre oder eine unerwartete Drehung, die ohne Umschweife auf Georgia O’Keeffe deutet.

Die "Mutter des amerikanischen Modernismus", zu erleben in Basel

Die schwungvolle braune Linie auf weißem Grund könnte auch einfach eine Fingerübung sein. Der Titel verrät allerdings, dass es sich um eine „Winter Road“ (1963) handelt, eine Straße durch Schnee und von oben gesehen. Genauso könnte die Kombination aus einem schwarzen und mehreren roséfarbenen Rechtecken auf einer roten Fläche eine Annäherung an die Konstruktivisten sein – und erweist sich schließlich als schwarze Tür auf roter Hausfront („Black Door with Red“, 1954).

Das ist ein reizvolles, auch irritierendes Hin und Her, das die „Mutter des amerikanischen Modernismus“ bis ins hohe Alter virtuos und mit erstaunlicher Contenance in einer nicht unbedingt wirtlichen Gegend zu spielen vermag. Am Ende verströmt dieses Schaffen eine betörende Harmonie, ja Heiterkeit, bis Georgia O’Keeffe 1986 im hohen Alter von 98 Jahren ihre neugierigen Augen schließt.

„Georgia O’Keeffe“, bis 22. Mai 2022 in der Fondation Beyeler, Riehen/Basel, www.fondationbeyeler.ch.