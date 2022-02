Streit um Münsterkrippe: Ausstellung will Rassismus-Debatte versachlichen

Plus Wie gehen wir mit rassistischen Darstellungen von früher um? Das Museum Ulm strickt eine Ausstellung rund um den umstrittenen "Brezelkönig".

Braucht es noch eine Ausstellung zum Thema Rassismus? Stefanie Dathe ist Kuratorin des Museums Ulm und meint: Ja! Stein des Anstoßes ist die Münsterkrippe, genauer die Figur des schwarzen Königs, noch genauer die Entscheidung der Gemeinde, die Drei Könige wegen eben dieser Figur nicht mehr mit aufzustellen. Darüber entbrennt ein Meinungsstreit, der weit über die Region hin ausstrahlt und nun im Museum fortgeführt wird. Diesen Samstag wird die Ausstellung unter dem Titel „Wir müssen reden!“ eröffnet. Erklärtes Ziel des Ganzen: Die emotional geführte Rassismusdebatte zu versachlichen. Doch kann das funktionieren?