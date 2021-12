Wenn Fotos zur Waffe werden: John Heartfield im NS-Dokuzentrum

Plus Das Münchner NS-Dokumentationszentrum zeigt eine Schau über den Künstler John Heartfield.

Nur noch steinalte Urgroßmütter kennen alle Strophen des Weihnachtslieds „O Tannenbaum“, darunter mehrere aus dem Nationalsozialismus. Jene Strophe jedoch, die John Heartfield (1891–1968) bald nach der Machtübernahme Hitlers für die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung (AIZ) entwarf, sah hellsichtig die Entwicklung voraus. Sie lautete: „O Tannenbaum im deutschen Raum, wie krumm sind deine Äste.“ Nicht nur der Christbaumständer hatte die Hakenkreuz-Form, auch die Spitze der dürren Fichte zeigt das Nazi-Symbol.